Fortuneo : jusqu’à 150 euros offerts pour l’ouverture d’un compte bancaire en ligne

Fortuneo revient sur le devant de la scène pour rivaliser avec les autres néobanques en France. La filiale du Crédit Mutuel Arkéa propose jusqu'à 150 euros offerts pour toute ouverture d'un compte bancaire avec une carte bancaire. Une somme à ne pas refuser juste avant l'été.

Fortuneo ne compte pas se laisser faire. Après les offres de Boursorama et de Monabanq, c’est au tour de la filiale du Crédit Mutuel Arkéa de prendre les devants avec une nouvelle offre de bienvenue qui va sans aucun doute intéresser les personnes qui ont besoin d’augmenter leur budget vacances.

L’offre actuelle vous permet d’obtenir une prime allant jusqu’à 150 euros offerts pour l’ouverture d’un compte sur Fortuneo. Elle se termine le 30 juin prochain et est uniquement disponible pour les nouveaux clients. Attention, lors de l’inscription il faudra choisir la FOSFO Mastercard ou la Gold Mastercard et renseigner le code promo « FTNJUIN150 » pour bénéficier de cette prime.

Comme dit précédemment, Fortuneo est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Lors de l’ouverture de votre compte, le choix de votre future carte bancaire définira ses modalités. Vous avez alors un choix de 4 cartes Mastercard pour toutes les bourses. Il faudra effectivement justifier de ses revenus pour obtenir la CB Mastercard (1 200 euros minimums), la Gold Mastercard (1 800 euros minimums) ainsi que la World Elite CB Mastercard (4 000 euros minimums). La FOSFO Mastercard est quant à elle sans condition de revenu.

Toutes ces cartes n’ont pas de frais de tenues de comptes pour peu que vous les utilisiez. Il vous faudra alors payer une fois par mois pour les trois premières afin de respecter les conditions de gratuité. Les frais peuvent aller de 3 à 5 euros par mois en fonction de la carte choisie. S’agissant de la World Elite Mastercard, il faudra effectuer un virement mensuel permanent de 4 000 euros pour ne pas être débité d’un peu plus de 16 euros par mois.

Les cartes Mastercard ne demandent aucuns frais sur les paiements et les retraits partout dans le monde. Seule la Mastercard Classique prendra une commission de 1,94% lors des paiements à l’étranger. Chacune de celles-ci se différencie par leurs services, où certaines octroient même des assurances pour vos loisirs et vos voyages. Vous bénéficierez aussi de plafonds de paiements plus élevés avec la Gold MasterCard ou la World Elite, par exemple.

L’application est quant à elle simple, mais plutôt vieillissante. Même si elle bénéficie de la visualisation des transactions en direct ou encore de la création de cartes virtuelles, elle fait d’étranges impasses sur des outils de gestion de budget ou la possibilité de bloquer temporairement sa carte bancaire. Dommage.

Comment s’inscrire ?

Lors de votre inscription, vous devrez renseigner un formulaire assez basique et fournir un avis d’imposition pour justifier de vos revenus. Un dépôt initial de 300 euros sera aussi demandé à l’ouverture de votre nouveau compte. Pour bénéficier de l’offre, vous devez vous inscrire avant le 30 juin 2020, renseigner le code promo « FTNJUIN150 » et finaliser votre dossier avant le 15 juillet.

Si vous choisissez la FOSFO Mastercard, il faudra effectuer 5 paiements avant le 6 septembre prochain pour bénéficier des 70 euros offerts. Si vous optez pour la Gold Mastercard, même chose, vous recevrez en revanche 150 euros directement versés sur votre compte Fortuneo. Attention, seules ces deux cartes sont éligibles à l’offre.

