Ce disque dur externe 10 To est à son prix le plus bas sur Amazon

Vous recherchez une énorme solution de stockage à un prix intéressant ? Nous avons la solution : le disque dur externe WD Elements avec une capacité de 10 To (soit 10 000 Go) tombe aujourd'hui au prix inédit de 185 euros sur Amazon.

Depuis la démocratisation des SSD, les solutions traditionnelles de stockage deviennent de plus en plus abordables, même celles avec une grosse capacité. Il n’est donc plus rare aujourd’hui de trouver un disque dur externe avec un bon rapport capacité/prix, comme c’est aujourd’hui le cas avec celui de la marque Western Digital. Notez que le prix du Go revient à seulement 0,018 euros, soit moins de 2 centimes.

Au lieu d’un tarif avoisinant les 250 euros, le disque dur externe WD Elements 10 To est actuellement disponible à seulement 185 euros sur Amazon. C’est tout simplement le prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme du géant américain.

Western Digital possède plusieurs références de disque dur externe. On retrouve par exemple la gamme My Book bien connue du grand public, mais aussi la gamme Elements. La principale différence entre les deux vient du design, ici un peu plus sobre avec un revêtement noir uni. Il a également le mérite de peser moins d’un kilo (870 grammes exactement).

Pour le reste, ce sont quasi les mêmes caractéristiques de l’un à l’autre. La connectique en USB 3.0 est évidemment de la partie pour assurer des transferts théoriques de 5 Gb/s, même si vous ne les atteindrez pas avec une vitesse de 7 200 tours par minute. Comptez un peu plus d’une centaine de Mo/s en lecture comme en écriture, ce qui sera amplement suffisant pour la plupart des usages. Il est aussi possible de l’utiliser en USB 2.0.

Ce disque dur externe possède par ailleurs un stockage de 10 To. De base, il est formaté en NTFS pour être automatiquement compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 10, 8.1 et 7. Un reformatage est toutefois indispensable pour l’utiliser sur Mac.

