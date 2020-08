Amazon déstocke une Nvidia GeForce RTX 2060 Super à moins de 370 euros

L'arrivée des nouveaux GPU de Nvidia ne devrait plus tarder, c'est donc l'occasion de s'offrir un "ancien" modèle pour moins cher. Amazon propose aujourd'hui une Nvidia GeForce RTX Super à moins de 370 euros.

Alors que les rumeurs de l’annonce des nouveaux GPU Nvidia se font de plus en plus pressantes, Amazon propose une jolie promotion sur le futur ancien modèle : la RTX 2060 Super avec le cette carte graphique PNY « Double Fan » à moins de 370 euros.

En bref

Toute la puissance nécessaire pour jouer en Full HD

Le Ray Tracing abordable

Deux ventilateurs pour plus de fraîcheur

Commercialisée autour de 420 euros généralement, cette PNY Nvidia Geforce RTX 2060 Super double ventilateur est disponible à 369 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Les RTX 20xx Super ont été lancées durant l’été 2019, et sont aujourd’hui les derniers GPU grand public d’Nvidia en date. Il s’agit d’une amélioration des RTX 20xx « tout court » de l’année précédente, proposée en attendant l’arrivée d’une véritable nouvelle série avec les RTX 30xx, pressenties pour la rentrée 2020.

Le RTX 2060 Super est le GPU le moins onéreux dans la gamme, mais il offre déjà des performances très satisfaisantes et le support de toutes les technologies d’Nvidia. Cette carte graphique de PNY reprend les caractéristiques de référence d’Nvidia avec une architecture Turing gravée en 12 nm et 2 176 cœurs CUDA. L’ensemble est cadencé à 1 470 MHz et épaulé par 8 Go GDDR6 pour un TDP de 175 W. Sans surprise, le Ray Tracing est pris en charge.

Pour faire simple, c’est l’option idéale pour jouer en Full HD à tous les jeux en 60 fps, et même à 144 sur des jeux compétitifs comme CS : GO ou Valorant. La carte graphique conçue par PNY intègre deux ventilateurs afin de mieux dissiper la chaleur. Vous trouverez à l’arrière une sortie HDMI 2.0, un DisplayPort et un DVI.

Besoin de refaire votre PC ?

Si vous chercher à renouveler une ou plusieurs pièces de votre PC, vous pouvez consulter les recommandations de configurations gamer de Numerama.