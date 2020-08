La souris gaming Logitech G903 est encore moins chère sur Amazon

Sur le marché des souris gaming, la Logitech G903 Lightspeed est sans doute la plus complète. Elle est encore plus intéressante lorsque son prix baisse une nouvelle fois, comme en ce moment : elle est disponible à seulement 89 euros sur Amazon.

Les souris gaming de Logitech gardent une place de choix dans les set-up gaming des joueurs PC. La référence G903 Lightspeed n’y échappe pas : elle est autant appréciée pour sa puissance que pour son ergonomie. Et elle le sera aussi pour son prix puisqu’il chute aujourd’hui de 40 %.

En bref

Une précision assurée par le capteur Hero 16K

Une autonomie entre 140 et 180 heures

Très ergonomique

Habituellement disponible à 149 euros, la souris gaming sans-fil Logitech G903 Lightspeed est affichée à 89 euros chez Amazon, soit une réduction de 40 %.

Avec ses lignes stylisées et ses détails bien tranchés, la souris sans-fil Logitech G903 Lightspeed ne manque pas d’allure. Elle est aussi très ergonomique, et ne pèse que 109 g. Si vous souhaitez mieux la sentir en main, il sera possible d’ajouter un poids supplémentaire de 10g pour trouver l’équilibre qui vous convient pour vos sessions de jeux. La souris s’adaptera aux mains de bonne taille avec ces dimensions de 7,5 x 12,9 x 4 cm, que vous soyez droitier ou gaucher.

L’éclairage RVB est forcément de la partie grâce à la technologie LightSync qui permettra de personnaliser l’apparence colorée de la G903 avec pas moins de 16 millions de couleurs. Pour ce faire, rendez-vous sur le logiciel G Hub. Sur ce dernier, vous pourrez également paramétrer jusqu’à 11 boutons placés sur la souris, ainsi que des profils et macros.

De plus, la G903 se démarque par le non moins célèbre capteur Hero 16K, qui assure une grande précision et n’applique aucun ralentissement, accélération ou filtrage sur une très large plage de DPI (100 à 16 000 dpi). Sa latence n’excède pas 1 ms, même si cette souris est sans fil. Vos parties de jeu resteront donc fluides sur toute leur durée.

Enfin, la G903 Lightspeed troque les piles contre une batterie LiPo longue durée qui promet entre 140 et 180 heures d’autonomie par charge. Cela dépendra bien évidemment de votre usage, et de l’activation ou non de l’éclairage RVB. Si vous souhaitez compléter l’attirail, sachez que cette souris est compatible avec le tapis de charge sans fil PowerPlay.

