Moins de 30 euros pour ce clavier bluetooth Logitech

Le clavier sans-fil Logitech K400 Plus est très pratique pour ceux qui cherchent un clavier portable avec un pavé tactile intégré pour contrôler les appareils compatibles à distance. Vendu habituellement à 45 euros, il est proposé à 27 euros sur Amazon.

Un petit clavier sans-fil peut se révéler très pratique lorsque l’on veut contrôler un PC, son smartphone, sa tablette ou même une box TV depuis son canapé avec plus de possibilités qu’une simple télécommande. Le Logitech K400 Plus est une très bonne solution, surtout avec son prix réduit à 27 euros sur Amazon au lieu de 45.

En bref

Sans-fil avec une portée de 10 mètres

Pavé tactile intégré

Un poids de moins de 500 grammes

Le clavier sans-fil Logitech K400 Plus est disponible à 26,99 euros sur Amazon au lieu de 44,99 habituellement.

Logitech a voulu faire de son clavier un produit facile à transporter avec soi. On a donc un clavier très léger de 470 grammes et assez fin (2 cm) pour être pris à une main sans problème. Sa connexion à un appareil se fait via USB avec un dongle qui permet de rester connecté au clavier sur une dizaine de mètres, soit une distance largement suffisante pour s’installer dans un canapé devant votre téléviseur. Sa légèreté fait de lui une sorte de « télécommande » pour un ordinateur branché à une télévision ou pour une box TV. Son pavé tactile intégré permet de ne pas avoir besoin d’une souris à proximité.

Les touches du clavier ne sont pas très bruyantes (moins de 55 dB pour toutes les touches, selon Logitech) et les touches classiques sont accompagnées de contrôles multimédias. Montez le volume et mettez en pause vos contenus directement depuis ces touches. Logitech propose aussi de personnaliser certaines combinaisons de touches et mouvements sur le pavé tactile pour optimiser votre utilisation. Le confort de frappe reste assez bon et le clavier sera bien adapté à d’autres tâches comme de la bureautique.

Fonctionnant avec Windows (7 et plus), Chrome OS et Android (5.0 et plus), la liste des appareils compatibles est large et englobe des ordinateurs, des smartphones, des tablettes et même les Box Android TV.

