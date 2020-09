L’écran LG UltraGear de 27 pouces, QHD, 240 Hz est à moins de 350 euros

Celles et ceux qui veulent profiter de la rentrée pour revoir la configuration gaming auront vite fait de se tourner vers cet écran LG UltraGear 27GN850-B. Ce moniteur PC de 27 pouces est proposé en réduction chez Amazon avec un prix culminant à 349 euros.

Avec un temps de latence minime (1 ms) et un taux de rafraîchissement colossal (144 Hz), le moniteur PC LG UltraGear a de quoi séduire les joueurs et les joueuses en quête de matériel performant. Mieux, cet excellent écran de 27 pouces à la définition QHD est en promotion chez Amazon, avec un prix réduit de 80 euros.

En bref

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz;

Un temps de réponse de 1 ms;

Une dalle de 27 pouces à la définition QHD.

L’écran LG UltraGear 27GN850-B de 27 pouces est vendu 349 euros sur Amazon contre 429 euros habituellement, soit une réduction de 80 euros.

En savoir plus

La première chose qui frappe lorsque l’on regarde cet écran LG UltraGear est son design sobre et soigné. Outre la présence de bordures très fines, cet écran possède de nombreuses possibilités de configuration. On peut ainsi changer l’inclinaison, la hauteur ainsi que le pivotement du moniteur pour l’adapter à ses goûts et ses besoins en matière de visionnage.

Compatible avec la norme HDR 10, cette dalle IPS possède une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels. Les amateurs de jeux, et notamment de FPS, apprécieront tout particulièrement son taux de rafraîchissement de 144 Hz et son temps de réponse de 1 ms, promesse d’une expérience de jeu fluide et sans le moindre ralentissement. Vous ne pourrez plus blâmer l’écran si vous manquez un tir.

Sans oublier que cet écran est compatible avec les technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium, ce qui améliore grandement la qualité de l’image et limite les hachures. Un écran qui se marie donc à la perfection avec les diverses cartes graphiques de AMD ou Nvidia. Côté connectique, ce LG UltraGear dispose de deux ports HDMI, d’un DisplayPort, et d’une prise jack 3,5 mm.

Notre guide d’achat

Ce moniteur PC LG UltraGear de 27 pouces n’est pas le seul bon écran du marché, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat des meilleurs écrans PC pour vous faire un avis.