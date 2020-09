A côté des nouvelles RTX, Nvidia propose enfin une promotion sur la Shield 2019

Selon nous, la Nvidia Shield TV est tout simplement la meilleure box Android TV sur le marché. Elle n'est pas souvent en promotion, mais c'est bel et bien le cas aujourd'hui sur Rue du Commerce, où elle tombe à 138 euros au lieu de 153 euros.

En matière de boîtiers multimédia Android TV, Nvidia se hisse sur la première place du podium avec les Shield TV. Son modèle de 2019 se démarque des autres box par une forme cylindrique plus compacte, sans rogner sur son efficacité.

En bref

4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

La puissance de la puce Tegra X1+

Compatible Google Assistant et Amazon Alexa

Initialement affiché à 153 euros, le boîtier Nvidia Shield TV 2019 est maintenant disponible à 138 euros sur Rue du Commerce.

Pour en savoir plus 👇

La Shield TV mise sur l’atypique et adopte une forme cylindrique en « stick », bien plus compacte. Plutôt pratique pour la glisser ni vu ni connu derrière le téléviseur, donc.

Elle tourne sous Android TV, qui permet de profiter de tout le catalogue du Play Store avec des fonctionnalités spécifiques à Nvidia comme Game Streaming ou une intégration native de Geforce Now. A l’intérieur, on retrouve la puissante puce Tegra X1 épaulé par 2 Go de mémoire. Elle est équipée de 8 Go de stockage extensible via microSD.

La qualité d’image améliorée et excellente avec l’affichage jusqu’en 4K à 60 fps (si votre téléviseur le permet), ainsi que la compatibilité HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos. Elle est particulièrement efficace en upscaling pour lire des contenus non 4K de manière plus efficace sur son téléviseur et reçoit souvent des mises à jour sur cet aspect.

Côté connectique, le petit format du stick Shield TV ne contient pas plus qu’un port HDMI, un port Ethernet et le slot microSD. On regrettera l’absence de port USB pour brancher un disque dur par exemple. Enfin, les commandes vocales seront assurées par Google Assistant ou par Amazon Alexa.

Afin d’en savoir davantage, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Nvidia Shield TV.

