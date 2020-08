Doit-on encore présenter la Nvidia Shield ? Cinq ans après son lancement, la box Android reçoit encore des mises à jour régulières, pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Et la prochaine amélioration va faire monter en gamme 4K toutes les générations du produit.

Lancée en 2015, la Nvidia Shield figurait déjà dans le top des box Android, à juste titre. Très en avance sur la concurrence, elle brillait par sa fiche technique, sa simplicité d’utilisation et ses nombreuses fonctionnalités. Depuis, d’autres modèles ont vu le jour jusqu’à la dernière Nvidia Shield 3. Cinq ans après le lancement de la première mouture, la Shield continue de recevoir des mises à jour régulières. Aujourd’hui, Nvidia annonce le déploiement de la 25e mise à jour de sa box, baptisée SHIELD Software Experience Upgrade 8.2.

L’upscaling à l’honneur

Cette nouvelle mise à jour se concentre principalement sur l’upscaling. Ce procédé consiste à adapter le contenu affiché à l’écran pour le diffuser en 4K alors que son format d’origine a une définition inférieure.

Auparavant, la Shield savait adapter les contenus en 720p et 1080p vers la 4K. Désormais, la box sera capable d’upscaler en 4K des contenus diffusés à l’origine en 360p et 1440p. Les amateurs de sport apprécieront également l’arrivée de l’upscaling 4K pour les sports en direct. Notons que cette fonctionnalité prend maintenant en charge les vidéos YouTube diffusées en HD.

Last but not least, Nvidia promet de servir aussi les joueurs. D’ici un mois, une mise à jour de l’application Nvidia Games apportera l’upscaling en 4K à 60 im/s pour les jeux disponibles sur GeForce Now. Auparavant, cet upscaling était limité à la 4K à 30 im/s.

Et aussi…

Les autres nouveautés de cette mise à jour se concentrent sur les télécommandes. Si la configuration d’une action personnalisée sur le bouton principal (double appui / appui long) débarque sur tous les modèles, certaines nouvelles fonctionnalités sont réservées à quelques générations seulement. Ainsi, les télécommandes de 2017 à 2019 peuvent maintenant contrôler l’application Shield TV grâce à l’infrarouge. En revanche seules les télécommandes de 2019 prennent en charge le changement de source d’entrée.

La bonne nouvelle est que cette mise à jour est d’ores et déjà disponible pour toutes les Nvidia Shield, de la toute première lancée en 2015 à la dernière commercialisée en 2019.