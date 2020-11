Space Monitor : le surprenant écran PC 27″ de Samsung est en promotion

Le Samsung Space Monitor est un ovni parmi les écrans PC. Il convient aussi pour pour le télétravail que pour le gaming et il est aujourd'hui en promotion à la Fnac et chez Darty en passant de 299 à 279 euros.

Que ce soit pour télétravailler ou jouer sur PC, il est important de bien choisir son matériel. Le Space Monitor de Samsung est idéal dans les deux cas grâce à son pied articulé et ses caractéristiques prisées par les gamers. Rarement en promotion, il baisse aujourd’hui son prix de 20 euros.

En bref

40 % de l’espace libéré sur le bureau

Favorise le multitâche pour le télétravail

Idéal pour le gaming : WQHD, 144 Hz et FreeSync

Au lieu de 299 euros, l’écran Samsung Space Monitor de 27 pouces est aujourd’hui disponible en promotion à 279 euros à la Fnac et chez Darty.

Notez que le produit est disponible via la livraison à domicile ou le Click & Collect.

Pour en savoir plus 👇

À première vue, le Space Monitor de Samsung propose un design assez classique pour un écran PC. On retrouve de fines bordures tout autour de sa dalle qui s’étend sur 27 pouces, où celle inférieure est en revanche un peu plus épaisse pour accueillir quelques éléments indispensables, comme une LED indicative ou encore la zone tactile pour allumer, éteindre l’écran ou accéder aux paramètres de l’écran.

Il va toutefois se distinguer en proposant un pied articulé pour ajuster la hauteur et le positionnement de l’écran sur votre espace de travail. Cela lui permet de s’adapter en fonction de vos besoins et d’offrir — une fois plaqué au mur — une surface utilisable jusqu’à 40 % supérieure à celle d’un moniteur avec un pied classique. C’est idéal pour le télétravail, d’autant plus que l’écran de Samsung favorise le multitâche avec sa fonction PBP (Picture-by-Picture) pour afficher deux sources en simultané, via le port HDMI et le MiniDisplay Port.

L’écran de Samsung n’oublie pas non plus les joueurs et joueuses sur PC avec une définition Quad HD de 2 560 x 1 440 pixels (soit 1 440p) très prisée pour jouer dans de bonnes conditions. Le taux de rafraichissement monte par ailleurs jusqu’à 144 Hz, ce qui veut dire que l’écran affiche 144 images par seconde pour une fluidité impressionnante. De plus, le temps de réponse est de seulement 4 ms : c’est très rapide. Pour finir en beauté, on retrouve également la compatibilité avec AMD FreeSync afin d’éviter les problèmes de tearing, traduit par la réduction de la distorsion et de l’aspect saccadé des images en mouvement.

