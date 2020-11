Orange : l’abonnement fibre avec Netflix + OCS est à 39,99 €/mois

Orange répond présent pendant encore quelques jours pour celles et ceux qui ont raté la nouvelle offre de son abonnement internet. Sa Livebox Up Fibre en série limitée inclut en supplément un compte chez OCS et Netflix pour seulement 39,99 euros par mois pendant un an.

Pourquoi cumuler plusieurs abonnements lorsque l’on peut tout regrouper sur une même facture ? C’est aujourd’hui ce que propose l’opérateur historique Orange avec son offre Livebox Up Fibre en série limitée qui inclut également un compte chez Netflix et OCS. L’offre est disponible uniquement jusqu’au 18 novembre 2020.

En bref

La Fibre d’Orange via la Livebox 5

Le compte Netflix Standard 2 écrans

Le compte OCS 3 écrans + 4 chaines OCS via le décodeur

L’abonnement Livebox Up Fibre en série limitée (incluant Netflix et OCS) est disponible au prix avantageux de 39,99 euros par mois pendant un an avec engagement d’un an. Le temps d’engagement correspond donc à la durée de la promotion.

L’installation, si le raccordement à la fibre est nécessaire, est assurée dans le respect des gestes barrières. La livraison des appareils (box + décodeur) reste gratuite, en point relais ou directement à l’adresse de votre domicile.

En choisissant Orange comme fournisseur d’accès à Internet, c’est l’assurance de profiter d’un débit optimal. Son offre Livebox Up Fibre propose jusqu’à 2 Gbit/s partagés en téléchargement (si plusieurs équipements, sinon limité à 1 Gbit/s) et jusqu’à 600 Mbit/s en envoi avec la nouvelle Livebox 5. Il est même possible d’obtenir gratuitement sur demande un répéteur wifi pour améliorer la couverture réseau de votre domicile.

Dans l’abonnement, on retrouve évidemment une ligne téléphonique avec les appels illimités vers les fixes et les mobiles de France Métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada, pour un total de plus 100 destinations. Il est possible de rajouter gratuitement et sur demande la Tunisie à cette liste, ainsi que 10 heures d’appels par mois vers les fixes d’Algérie si besoin.

Un décodeur TV UHD 4K est également de la partie pour accéder à plus de 150 chaînes TV. Il offre quelques possibilités intéressantes, comme la télécommande Djingo qui permet d’exécuter des commandes vocales via le micro intégré pour piloter votre téléviseur à la voix. On retrouve enfin de nombreuses applications compatibles à télécharger, comme Netflix et OCS dont les abonnements sont inclus dans cette offre.

Notez que les frais d’activation du décodeur TV UHD 4K s’élèvent à 40 euros.

