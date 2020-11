C’est inédit, le routeur Google Nest Wifi est à -25 % chez Fnac/Darty

La dernière génération de Nest Wifi est bien plus efficace que son prédécesseur le Google Wifi. Le routeur est actuellement disponible à 119 euros au lieu de 159 et le pack qui inclus le point d'accès en supplément s'affiche à 199 euros au lieu de 259.

Nest Wifi est la solution réseau de chez Google. Un petit objet tout mignon qui se veut le maître de votre trafic réseau sans-fil. Son design soigné ne fait que souligner sa volonté d’être un produit grand public. Il est en ce moment à -25 %, c’est inédit !

En bref

Un joli produit

Une solution Wi-Fi accessible au grand public

Des performances de bonnes tenues

Vous avez besoin d’une solution Wi-Fi performante, simple à mettre en œuvre et si possible avoir à vous coltiner un produit laid ? Alors vous risquez d’être très intéressé par le Nest Wifi disponible actuellement en promotion sur la Fnac et passe de 159,99 euros à seulement 119,99 euros.

Vous avez besoin de couvrir plus d’espace ? Alors ce pack Nest Wifi + un point d’accès à 199, 99 euros au lieu de 259,99 euros est fait pour vous. Au final une réduction de -23 % à la Fnac.

Pour en savoir plus 👇

Il semblerait que Google ait enfin réellement intégré la notion de design à ses produits. En effet, qui penserait à un routeur Wi-Fi en regardant ce produit. Il ressemble d’ailleurs plus à une enceinte et cela n’est pas sans raison. En effet, le point d’accès du Nest Wifi intègre une enceinte et un micro pour travailler avec Google Assistant. Ce n’est pas l’enceinte du siècle, mais elle sait se révéler correcte. De nouvelles interactions vocales apparaissent comme connaître le débit de votre réseau.

Côté réseau, nous avons un routeur doté du WiFi 5 et qui sur le papier offre une couverture de 120 m² et un débit de 2,2 Gbit/s au maximum. Sur le terrain, c’est un peu différent et si la couverture réseau est proche de celle annoncée, les débits le sont bien moins. Ils restent très corrects et profitent d’une excellente stabilité de signal.

Le produit est pauvre en connectique avec deux ports Ethernet, un dédié à internet et l’autre pour un appareil réseau de la console de jeu à une box Android TV. C’est peu et cela s’ajoute à l’absence du Wi-Fi 6 par exemple. Ce n’est pas donc le meilleur du moment, mais il se rattrape par son look et surtout une prise en main simplissime via l’application dédiée. Enfin, si vous avez besoin d’étendre la portée de votre Wi-Fi, il suffit d’ajouter un point d’accès au design identique.

Black Friday – Black Week : tout savoir

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses cette année. Initialement prévu le 27 novembre et précédé habituellement de la Black Week, il s’étend sur une période plus large cette année. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance : c’est celles-ci que nous considérons comme les offres du Black Friday. Notez également que certains marchands pourraient décaler des offres sur la semaine du Cyber Monday.

Durant toute la période, l’équipe de Frandroid sélectionnera les meilleurs bons plans disponibles à travers différentes sélections :

Les dernières offres en direct sur notre compte Twitter #FrandroidBonsPlans

Les bons plans en détail

Suivez également l’événement avec une sélection spéciale chez Numerama.