La GoPro Hero8 Black est à seulement 279 € pour les soldes sur Rakuten

Rien de tel qu'une GoPro pour capturer des souvenirs mémorables de vos vacances, où les moments de la vie quotidienne. Le modèle Hero8 Black est en ce moment disponible à un prix très intéressant sur Rakuten : 279 euros au lieu de 379 euros.

La GoPro Hero8 Black n’est pas le dernier modèle en date du constructeur, mais reste d’excellente facture pour filmer en 4K ou Full HD jusqu’à 120 images par seconde. Ses nombreuses fonctionnalités en font encore l’une des meilleures caméras d’action, d’autant plus avec une réduction de 100 euros sur son prix habituel.

En bref

Compacte et légère

Étanche, même sans protection

HyperSmooth 2.0 pour une meilleure stabilisation

Au lieu de 379 euros sur le site officiel du constructeur, la GoPro Hero8 Black est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 279 euros sur Rakuten. Avec cet achat, vous recevrez également 14 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour en savoir plus 👇

La Hero8 Black s’est aujourd’hui fait remplacer par un modèle plus abouti de l’action cam de GoPro, mais reste excellente en 2021. Par rapport à son prédécesseur, elle est plus compacte et surtout 14 % plus légère. Sans oublier qu’elle profite d’une conception toujours aussi robuste, avec notamment son objectif très résistant aux chocs et sa capacité à être étanche sans protection jusqu’à 10 mètres de profondeur.

Les meilleures fonctionnalités d’ores et déjà connues de la GoPro Hero7 Black sont évidemment améliorées. Tout d’abord, le mode HyperSmooth 1.0 passe à la version 2.0 pour proposer une meilleure stabilisation de l’image et surtout plusieurs niveaux de stabilisation. De plus, ce mode est compatible avec toutes les définitions et fréquences (Full HD et 4K à 30, 60 ou 120 fps).

Ensuite, la fonction TimeWarp se met également à jour avec en 2.0. Ce mode censé accélérer et stabiliser une vidéo pour la rendre plus animée et dynamique s’offre ici un réglage automatique du débit ainsi qu’une barre de vitesse, directement contrôlable via l’écran tactile de la caméra.

D’autres fonctionnalités sont disponibles, comme la vitesse accélérée en mode nuit et bien d’autres. La GoPro Hero8 Black profite enfin d’un meilleur rendu sonore qu’auparavant grâce à l’amélioration de la suppression du vent. En ce qui concerne l’autonomie, comptez environ 50 minutes, selon l’utilisation.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la GoPro Hero8 Black.

