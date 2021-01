Ce SSD d’une capacité de 480 Go frôle les 40 euros pendant les soldes 2021

Le SSD PNY CS900 avec 480 Go de stockage est aujourd'hui une très bonne affaire à saisir pendant les soldes d'hiver 2021. Il se négocie en ce moment à 41,99 euros sur Rue du Commerce, soit seulement 8 centimes le Go.

Comme vous le savez, les SSD profitent de performances accrues par rapport aux disques durs traditionnels. Ils se sont rapidement installés dans la majorité des configurations PC pour devenir la norme en 2021. Heureusement, ils ne sont plus aussi chers qu’avant, la preuve avec ce SSD PNY 480 Go qui frôle les 40 euros à l’occasion des soldes d’hiver.

En bref

Facile à installer

La rapidité d’exécution des tâches

Jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 515 en écriture

Au lieu de 59,99 euros, le SSD PNY CS900 d’une capacité de 480 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 41,99 euros sur Rue du Commerce.

Pour en savoir plus 👇

Les SSD ont apporté beaucoup de changements par rapport aux disques durs à plateaux. S’ils ont gagné en compacité pour prendre moins de place à l’intérieur de votre PC, ils ont aussi la particularité d’être dénués de pièces mécaniques afin de mieux résister aux chocs, aux vibrations et surtout faire moins de bruit.

Ils ont aussi gagné en performances. Le SSD PNY CS900, par exemple, propose une vitesse de transfert allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture. Pour avoir un ordre d’idée, c’est presque 5 fois supérieur à ce que propose votre ancien disque dur, ce qui permet donc à votre PC d’exécuter bien plus rapidement les tâches, de démarrer Windows (ou tout autre système d’exploitation) en quelques secondes et même de réduire considérablement les temps de chargement en jeu.

D’autres avantages sont à lister, comme la baisse de consommation énergétique. Un SSD chauffe moins qu’un disque dur traditionnel et évite par la même occasion les risques de surchauffe.

Simple à installer, il se branche avec un câble SATA III non fourni. Pas de panique, un livret d’instructions est là pour vous guider pas à pas dans l’installation. Notez enfin que le SSD de la marque PNY bénéficie d’une garantie de 3 ans.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !