Avec 60 euros en moins, cette carte microSD 256 Go SanDisk est le top du top pour enregistrer en 4K

Que ce soit pour filmer en 4K ou tout simplement augmenter la mémoire de vos appareils préférés (smartphone, console portable, etc.), la microSD SanDisk Extreme 256 Go est une excellente solution. D’autant plus avec une réduction de 60 euros.

Il est important de bien choisir sa microSD. Il faut dire que toutes ne se valent pas, surtout si vous avez pour but de filmer en 4K. Par chance, l’une des meilleures cartes microSD du marché, la SanDisk Extreme est en promotion chez Amazon.

En bref :

Une vitesse jusqu’à 170 Mo/s ;

Compatible UHS 3 / V30 et certifiée A2 ;

Un adaptateur SD fourni pour faciliter le transfert

Au lieu d’un prix barré de 96,99 euros, la microSD SanDisk Extreme 256 Go est aujourd’hui disponible à seulement 39,90 euros sur Amazon.

En savoir plus

La microSD Extreme de SanDisk est l’une des meilleures cartes disponibles tant ses performances sont de haute volée. Avec une vitesse de transfert allant jusqu’à 160 Mo/s en lecture, 90 Mo/s en écriture et sa certification U3 et V30, vous pourrez facilement tourner des vidéos en 4K directement depuis votre carte. Elle trouve donc logiquement sa place dans une caméra d’action.

Elle est certifiée A2 pour garantir des débits minimums (entre 10 et 30 Mo/s en lecture comme en écriture). De même, elle affiche 4000/2000 IOPS en écriture/lecture séquentielle, afin de permettre aux applications et jeux de conserver de bonnes performances à l’exécution. Des débits bien supérieurs aux microSD certifiées A1, ce qui la rend intéressante pour booster la mémoire d’une Nintendo Switch.

La carte de SanDisk est enfin créée pour résister aux conditions extrêmes. Elle survivra aux chocs, aux températures très hautes ou très basses, à l’eau ou encore aux rayons X. De même, elle est garantie à vie par le constructeur.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !