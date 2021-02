Cet écran PC de 27″ Full HD et 75 Hz est à seulement 127 euros grâce à ce code promo

Si vous souhaitiez compléter votre équipement gaming avec un moniteur au bon rapport qualité/prix, ou tout simplement acquérir un écran PC sans exploser votre budget, vous pourrez vous tourner vers l'écran ViewSonic de 27 pouces, qui dispose d'un taux de rafraîchissement de 75 Hz : il est affiché à seulement 127 euros grâce à un code promo sur Cdiscount.

Pour profiter d’un bon setup gaming sans pour autant débourser des milliers d’euros, ou tout simplement pour bénéficier d’un écran pour un usage plus standard, des alternatives moins chères, mais pas moins intéressantes existent sur le marché. C’est le cas de l’écran ViewSonic VA2718-SH, qui dispose d’une dalle Full HD de 27 pouces rafraîchie à 75 Hz. Il conviendra à tous les budgets serrés puisqu’il ne dépasse pas les 130 euros grâce à un code promo.

En bref

Une dalle Full HD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 75 Hz

Technologie Adaptive-Sync

D’abord affiché à 208 euros, puis réduit à 137,99 euros, l’écran PC ViewSonic VA2718-SH est désormais disponible à 127,99 euros sur Cdiscount grâce au code promo 10EUROS.

Pour en savoir plus👇

Avec sa diagonale de 27 pouces, l’écran PC ViewSonic VA2718-SH figure parmi les plus grands moniteurs présents sur le marché : il assurera donc un confort visuel à tout moment, d’autant plus qu’il dispose d’une technologie permettant d’éviter les scintillements et l’exposition à la lumière bleue, tous deux responsables de la fatigue oculaire. Il dispose par ailleurs de bordures plutôt fines.

Sa dalle Full HD (1920 x 1080 pixels) embarque la technologie IPS SuperClear, qui propose des couleurs beaucoup plus vives et des angles de vision élargis par rapport aux dalles standards. Cette caractéristique sera encore plus appréciée par les joueurs et joueuses qui souhaiteraient bénéficier d’une très bonne qualité d’image durant leurs sessions.

Cet écran propose également un taux de rafraîchissement de 75 Hz, qui devrait assurer une bonne fluidité d’affichage, que cela soit lors de parties de jeu ou de tâches plus simples. Ce moniteur n’arrivera naturellement pas au niveau de ce que proposent les écrans rafraîchis à 144 Hz ou plus, mais pour ce prix et avec cette diagonale, cela restera tout à fait convenable, surtout par rapport aux écrans 60 Hz qui sont plutôt légion sur cette gamme de prix. L’Adaptive Sync se chargera quant à lui d’éviter les déchirures d’écran et les saccades.

Enfin, côté connectique, on retrouvera un port HDMI et un port VGA pour brancher deux appareils à la fois. Une sortie audio de 3,5 mm sera aussi de la partie.

