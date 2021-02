Amazon Music HD : le service est à essayer gratuitement pendant 3 mois

Avec le streaming musical HD d'Amazon, vous profiterez d'un son proche d'une qualité CD sur plus de 70 millions de titres. Et pas besoin de débourser un seul centime pour essayer, puisque les trois premiers mois de l'abonnement sont en ce moment offerts.

En fin d’année 2020, Amazon a lancé Music HD aux côtés de Prime Music et Music Unlimited. La différence ? Ce récent service de streaming musical apporte la qualité CD sur des millions de titres, et même du Hi-Res dans certains cas, à la place du traditionnel format MP3 bien plus compressé. De plus, les trois premiers mois sont offerts !

En bref

70 millions de titres en HD

Quelques millions d’autres en Hi-Res

Les trois mois offerts pour essayer le service

L’offre est réservée aux nouveaux abonnés jusqu’au 1er mars 2021. Elle permet d’utiliser gratuitement Amazon Music HD pendant trois mois, à partir du moment où vous avez souscrit à l’offre. Si vous êtes satisfait du service, vous pourrez ensuite conserver votre abonnement en échange de 14,99 euros par mois.

Pour en savoir plus 👇

Amazon possède plusieurs services de streaming musical. Il y a Prime Music, qui vient automatiquement avec l’abonnement Amazon Prime, pour accéder à 2 millions de titres et Music Unlimited, proposé à part pour 9,99 euros par mois, afin d’obtenir un catalogue plus conséquent de chanson, jusqu’à 70 millions.

Pour 5 euros de plus, Amazon Music HD offre la même bibliothèque musicale, mais avec un débit allant jusqu’à 850 kbps en encodage 16 bits/44,1 kHz pour avoir un résultat proche d’une qualité CD. Le son préserve alors bien mieux les détails du fichier d’origine que le format MP3 (d’un débit de 320 kbps) beaucoup plus répandu chez les services de streaming. De plus, quelques millions de titres musicaux sont disponibles en Ultra HD à 3 730 kbps avec un encodage 24 bits/192 kHz Hi-Res. D’autres profitent même d’un traitement 3D pour les appareils Echo Studio afin d’offrir une immersion sonore encore plus impressionnante.

Un mode hors connexion est également disponible si vous avez au préalable téléchargé vos musiques préférées, afin d’en profiter même sans Internet. Vous pourrez également créer des playlists, partager des sons avec vos proches, le tout évidemment sans publicité.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir les alternatives à Amazon Music HD, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des différents services de streaming musical en 2021.