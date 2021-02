Excellent prix pour ce disque dur externe 6 To : seulement 119 euros

Avec la démocratisation des SSD, les disques durs traditionnels sont désormais de très bons moyens d'avoir une grosse capacité de stockage à bas prix. Prenez l'exemple du WD Elements de 6 To, il est aujourd'hui disponible à seulement 119 euros sur Amazon.

Western Digital est un expert des solutions de stockage. Il apporte le même savoir-faire à l’ensemble de ses produits, que ce soit pour un SSD classique ou NVMe que pour un bon vieux disque dur externe. Pour ce dernier, la gamme Elements du constructeur est sans aucun doute celle qui profite du meilleur rapport capacité/prix, surtout avec une promotion.

En bref

Fait pour être posé sur un bureau

La connectique en USB 3.0 bienvenue

Une grosse capacité de stockage à petit prix

Le disque dur externe WD Elements 6 To est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 119 euros sur Amazon, alors qu’il est habituellement vendu entre 150 et 170 euros.

La marque Western Digital possède plusieurs références de disque dur externe. La plus populaire est la gamme Elements, proposant des produits sobres qui trouveront facilement leur place sur un bureau, à côté de votre PC. Eh oui, avec un poids avoisinant 1 kilo, cet objet n’est pas fait pour être transporté tous les jours.

La connectique en USB 3.0 est de la partie pour assurer des transferts théoriques de 5 Gb/s, même si vous ne les atteindrez pas avec une vitesse de 5 400 tours par minute. Comptez un peu plus d’une centaine de Mo/s en lecture comme en écriture, ce qui est amplement suffisant pour la plupart des usages. Il est aussi possible de l’utiliser en USB 2.0.

De base, le disque dur externe WD Elements est formaté en NTFS pour être automatiquement compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 10, 8.1 et 7. Un reformatage en Fat32 est alors indispensable pour l’utiliser sur Mac.

Il est également possible de l’utiliser pour une console, type PlayStation 4 ou Xbox One. Avec 6 To, soit 6 000 Go ou 6 000 000 de Mo, vous pourrez sans problème stocker l’intégralité de votre bibliothèque de jeux.

