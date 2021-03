Le clavier Razer BlackWidow V3 devient bien plus intéressant avec une remise de 30 %

L'un des meilleurs claviers Razer, le BlackWidow V3 est actuellement en promotion sur Amazon à 109,99 euros au lieu de 149,99 euros. Sa version sans pavé numérique passe même largement sous les 100 euros.

Acclamé pour sa qualité, mais critiqué pour son prix un brin excessif, comme c’est le cas dans notre test, le Razer BlackWidow V3 est un excellent clavier de jeu doté du système Razer Chroma permettant de synchroniser les leds RGB du clavier avec différents jeux ou dispositifs. Quelques mois après sa sortie, il est enfin proposé à un prix plus raisonnable.

Le Razer BlackWidow V3 en bref

Design discret et construction solide

De bonnes performances

Le système Chroma efficace

Au lieu de 149,99 euros, le clavier Razer BlackWidow V3 est aujourd’hui disponible en promotion à 109,99 euros sur Amazon. La version Tenkeyless (sans pavé numérique) passe de 109,99 à seulement 78,20 euros.

En savoir plus sur le Razer Blackwidow V3 👇

Avec ses 1,2 kg sur la balance, le Razer Blackwidow V3 rentre directement dans la catégorie des claviers robustes. Cela ne l’empêche pas de faire preuve de sobriété et d’élégance avec son design monobloc et sa robe noire mate caractéristique de la marque. On pourrait presque croire à un clavier tout à fait classique sans le RGB activé si ce n’est le logo bien en évidence placé tout en bas. Les touches multimédias quant à elle se fondent dans le corps de clavier et font preuve d’ergonomie pour un usage au quotidien. De plus, les touches profitent du système ABS à double injection breveté par la marque qui offre une durabilité sans faille des caractères. Clairement, l’accent est mis sur la fiabilité.

Côté caractéristiques, on retrouve les interrupteurs (aussi appelés Switch) mécaniques verts de la marque avec un feeling clicky caractéristique et une légère résistance ressentie lors de la frappe. Ce choix se caractérise par une course moins importante des touches et qui demande moins de force dans la frappe afin d’activer les touches, comme c’est le cas sur des switchs Cherry Mx Blue par exemple. Il en résulte un clavier pour le moins bruyant, mais qui saura plaire aux amateurs qui s’y sont déjà essayés et qui demandent toujours plus de réactivité.

Enfin Razer oblige, le BlackWidow V3 dispose également d’une interface logicielle complète grâce à son intégration via Razer Synapse. Le soft permet notamment d’attribuer des fonctions individuelles à chaque touche, de réaliser ses propres macros, mais également de régler l’éclairage RGB à l’envie.

Consultez notre test complet du Razer BlackWidow V3 pour en savoir plus.

Pour comparer le Razer BlackWidow V3

Si vous souhaitez trouver d’autres références de clavier Gamer, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs claviers mécaniques.