La souris Razer Viper Ultimate et sa station de recharge sont à -60 €

Si vous êtes en recherche d'une excellente souris pour accompagner vos longues sessions de jeu, la Razer Viper Ultimate fait partie des références de choix. Elle est proposée sur Amazon avec sa station de recharge pour 109,99 euros au lieu de 169,99 euros habituellement.

La Razer Viper Ultimate fait partie du fleuron de la marque aux deux vipères dans le domaine des souris spécialisées pour les joueurs et joueuses. Si ce modèle se veut habituellement onéreux, il est aujourd’hui proposé en bundle avec sa station de recharge avec une réduction de 60 euros sur son prix de base.

La Razer Viper Ultimate en bref

Forme ambidextre

Seulement 74 grammes sur la balance

Autonomie de 70 heures environ

Au lieu de 169,99 euros, la souris Razer Viper Ultimate fournie avec sa station de recharge est aujourd’hui disponible en promotion à 109,99 euros sur Amazon, soit une économie de 60 euros par rapport au prix d’origine.

Pour en savoir plus sur la Razer Viper Ultimate 👇

Recherchée par les joueurs de haut niveau, la légèreté pour une souris est un argument de poids. Ça tombe bien puisque la Razer Viper Ultimate est l’une des moins lourdes de sa catégorie puisqu’elle pèse seulement 74 grammes. Cela permet des mouvements rapide et précis souris en main sans risque de retours de courses trop importante lors des mouvements rapides, notamment dans les jeux de tir. De plus, le capteur de 20 000 DPI permet une précision sans failles même lors de petites impulsions.

La souris à l’avantage d’être également conçue de manière ambidextre, ce qui est un avantage si vous êtes plusieurs l’utiliser, car elle s’adaptera parfaitement à chaque main. De plus, dans cette optique, Razer a conçu un système de sauvegarde de profil (jusqu’à 4) via son logiciel maison Razer Synapse avec des réglages précis pour chaque type d’utilisation ou de personnes.

La Razer Viper Ultimate est dotée de 8 raccourcis qu’il est possible là encore de personnaliser en fonction bureautique et surtout pour le jeu. Ces derniers sont accessibles de manière très ergonomique et sont surtout activables via un système anti lag très performant pour être toujours plus rapide pendant ses parties.

Enfin, la souris est fournie avec sa station de chargement très pratique puisqu’il suffit de poser la souris dessus pour lancer la recharge. Il est à noter que la batterie de la souris est également d’importance, car elle peut tenir jusqu’à 70 heures en utilisation normale, ce qui est un avantage pour les joueurs et joueuses les plus chronophages.

Pour comparer la Razer Viper Ultimate

