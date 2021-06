Monabanq : jusqu’à 160 euros offerts pour l’ouverture d’un compte

Et c'est reparti pour les offres de banque en ligne ! Depuis aujourd'hui il vous est possible d'ouvrir un compte chez Monabanq et de bénéficier jusqu'à 160 euros offerts. Comme d'habitude, tous les détails sont dans l'article.

Difficile de s’y retrouver avec les nombreuses offres actuelles des banques en ligne pour vous inciter à changer vos habitudes bancaires. Mais à partir d’aujourd’hui, le choix s’éclaircit avec Monabanq qui propose pas moins de 160 euros de prime pour ses futurs clients souhaitant ouvrir un compte. Cette offre est valable quelque soit la carte choisie et n’a pas de limite dans le temps.

Un compte chez Monabanq, c’est…

Zéro condition de revenu

2 euros/mois pour l’accès à une carte Visa

Des applications complètes et faciles d’accès

L’offre Monabanq vous permet d’obtenir une prime totale de 160 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire. Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients.

Pour en savoir plus sur Monabanq 👇

Monabanq est une banque en ligne exclusivement accessible via une plateforme en ligne ou une application mobile. Elle bénéficie pourtant du savoir-faire d’une banque traditionnelle étant une filiale du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. À ce titre la banque offre à tous ses clients un IBAN français, ce qui est un avantage face à ses concurrents et des néobanques généralement domiciliés à l’étranger. Autre point que Monabanq met régulièrement en avant, sa 4e élection de service client de l’année, gage de qualité et de confiance.

L’offre globale est constituée de 4 paliers correspondant à des niveaux de carte. Les premiers paliers -Pratiq et Pratiq + correspondent à des portes d’entrée entre 2 et 3 euros par mois et les offres Uniq et Uni+ sont plus complètes entre 6 et 9 euros par mois. Dans les deux cas, vous aurez droit à une carte VISA classique, mais il est possible de souscrire à une carte VISA Premier et bénéficier des avantages et assurances de cette dernière même avec le palier le plus bas. Le gros avantage est que toutes ces offres sont accessibles sans condition de revenus. Aucuns frais supplémentaires n’est prévu que ce soit sur les retraits ni les paiements – sous réserve d’au moins une utilisation par mois de la carte VISA- même à l’étranger. En plus des assurances classiques, Monabanq propose une gamme complète de produits pour vos projets allant des crédits à l’épargne en passant par les placements. Finissons par mettre en avant le fait que Monabanq autorise le découvert pour tous les paliers via facilité de caisse (sous 30 jours maximum).

Accessible sur iOS et Android, l’application Monabanq permet de suivre facilement son budget et de faire des virements et autres opérations intuitivement en quelques gestes. Vous pouvez également avoir accès à vos comptes via la plateforme Web. En revanche, toujours pas de paiements mobiles via Google Pay ni Apple Pay.

Comment bénéficier de l’offre de Monabanq ?

Si vous souhaitez profiter de l’offre en cours, il vous sera demandé certaines informations via le formulaire d’inscription une fois l’offre sélectionnée parmi les choix proposés (Pratiq, Pratiq+, Uniq, Uniq+). Une fois votre compte créé. Cette offre fonctionne selon un principe de cashback via les achats réalisés le mois précédent avec une carte VISA Premier. Avec un compte Uniq ou Uniq+, Monabanq rembourse 1% (0,5% pour un compte Pratiq ou Pratiq+) du montant des achats réalisés le mois précédent pour le mois suivant. Cette offre est limitée à 80 euros par an, soit 160 euros maximums sur deux ans. Tous les détails de l’offre sont disponibles sur le site de Monabanq.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Monabanq.

Notre comparateur

Afin de comparer Monabanq avec d’autres acteurs du marché, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures banques en ligne.