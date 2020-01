Notre comparateur de banques s’enrichit avec Monabanq

Nous avons ajouté une nouvelle banque à notre comparateur : Monabanq. Une banque en ligne assez classique, mais intéressante à certains égards.

Vous le savez, Frandroid s’intéresse à de plus en plus de sujets. Dans cette optique nous avons lancé en novembre notre comparateur de banque en ligne, néobanques et banques traditionnelles. Il affiche de façon claire les fonctionnalités principales de ces dernières ainsi que les tarifs et les éventuels surcoûts afin que vous puissiez facilement trouver la banque qui vous correspond le plus, ou la moins chère, ou les deux.

Nous avons aujourd’hui ajouté une nouvelle banque à ce dernier : Monabanq. Cette banque en ligne est adossée au CIC, ce qui lui permet de profiter d’un réseau d’agences physiques. L’avantage principal de Monabanq est qu’elle n’exige aucune condition de revenus pour ouvrir un compte, mais il faudra toutefois fournir des justificatifs. L’application est également très complète… mais n’arrive pas encore à égaler les meilleurs acteurs du marché en termes de fonctionnalités.

Malheureusement, Monabanq est une banque payante, à hauteur de 2 euros par mois pour l’offre de base. Les frais à l’étranger sont également élevés, à moins de souscrire à une option mensuelle, qui permet de les supprimer en partie. Monabanq offre également la possibilité d’épargner sans s’en apercevoir en plaçant les arrondis de vos paiements sur un livret rémunéré. C’est un mécanisme intéressant qui le distingue de la plupart de ses concurrentes. Vous retrouverez tous les détails dans notre comparateur de banques

