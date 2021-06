La microSD 128 Go aux couleurs de Nintendo ne coute pas plus chère qu’une microSD classique

Si vous possédez une Nintendo Switch, vous savez à quel point le stockage est l'un de ses gros points faibles. SanDisk et Nintendo ont donc décidé de s'allier pour créer une série de cartes microSD aux couleurs de la marque japonaise. Le modèle 128 Go est actuellement en promotion à son meilleur prix sur Amazon : seulement 18,79 euros.

SanDisk est une référence dans les systèmes de stockages externes. Plusieurs modèles dédiés à l’univers Nintendo ont vu le jour, et c’est aujourd’hui la carte de 128 Go à la couleur rouge de Mario qui voit son prix chuter de plus de 50%. C’est moitié prix et finalement pas plus chère qu’une microSD classique.

Les caractéristiques de la microSD de Sandisk spéciale Nintendo

Une capacité qui permet de quadrupler la mémoire interne de la console hybride

Elle est idéale pour votre Nintendo Switch, mais aussi pour les autres appareils

Une vitesse de transfert moyenne, jusqu’à 100 Mo/s en lecture

Au lieu d’un prix barré à 42,99 euros, la carte microSD SanDisk sous licence Nintendo de 128 Go est actuellement disponible en promotion à 18,79 euros sur Amazon. A titre de comparaison, la microSD SanDisk Ultra 128 Go est vendue pour seulement quelques centimes de moins.

Pour en savoir plus sur la microSD de SanDisk 👇

Affublées des couleurs emblématiques de l’univers Nintendo, ces cartes microSD de la marque SanDisk sont avant tout pensées pour être utilisées en tant que stockage supplémentaire pour la Nintendo Switch.

De cette manière, vous pourrez stocker plus de jeux, de sauvegardes et de captures photo ou vidéo si la mémoire interne de votre console est complètement saturée. Il n’y a concrètement rien à faire que de simplement insérer la carte dans l’emplacement dédié et la console reconnaîtra la carte automatiquement. La carte est cependant bien utilisable sur n’importe quel appareil compatible comme un téléphone, un appareil photo ou une tablette.

Attention aux vitesses de transfert !

Il faut cependant savoir que la carte vitesses de lecture et d’écriture atteignant respectivement 100 Mo/s et 90 Mo/s. Si un usage classique comme du stockage ou la lecture de fichier vidéo ou de jeu est recommandé avec cette carte, il est possible qu’elle soit un peu juste pour des usages plus poussés comme l’enregistrement de vidéo en 4K via un appareil photo ou une caméra par exemple. Veillez à bien connaître les minimums requis pour l’usage de vos appareils avant de vous l’offrir.

Pour comparer la microSD de SanDisk

Afin d’en savoir plus sur les différents modèles existants, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour tous vos appareils.