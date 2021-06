Le SSD Crucial BX500 de 480 Go est en promotion à seulement 40 €

Si vous attendiez LA bonne affaire pour acheter un nouveau SSD pour votre PC, Amazon a sûrement l'offre qu'il vous faut aujourd'hui : l'excellent BX500 de Crucial avec 480 Go de stockage est disponible à seulement 39,99 euros après une remise immédiate de 35 %.

Ajouter un SSD performant à sa config est le premier réflexe à avoir pour upgrader son PC sans se ruiner. Ils sont bien plus rapides que les disques durs traditionnels et ne coûtent plus aussi cher qu’il y a quelques années. Certaines références deviennent même très abordables, comme c’est le cas aujourd’hui avec le Crucial BX500 proposé à son prix le plus bas sur Amazon.

Pourquoi vouloir un SSD ?

Pour obtenir des débits de transfert très rapides

Pour lancer votre système d’exploitation en quelques secondes

Aussi, mais surtout, pour réduire les temps de chargement dans les jeux

Au lieu d’un prix barré de 61,99 euros, le SSD Crucial BX500 d’une capacité de 480 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 39,99 euros.

On trouve également la référence MX500 — avec 500 Go de stockage et de meilleures performances — pour seulement 10 euros de plus.

Les performances du SSD Crucial BX500

Il faut savoir qu’un SSD est généralement cinq fois plus rapide qu’un disque dur classique. C’est effectivement le cas de la référence BX500 du célèbre constructeur Crucial, puisque les débits peuvent monter jusqu’à 540 Mo/s en lecture et jusqu’à 500 Mo/s en écriture — contre une moyenne de 100 Mo/s pour l’ancienne génération des supports de stockage.

Votre système d’exploitation et les logiciels installés s’exécuteront donc bien plus rapidement, notamment les jeux vidéo qui verront leurs temps de chargement fortement réduits. De plus, la technologie 3D NAND est également de la partie pour gagner en endurance, en rapidité et économiser en consommation énergétique.

Une meilleure longévité pour vos données

Un SSD possède un autre avantage par rapport à un disque dur à plateau : la solidité. En l’absence de pièces mécaniques, un Solid State Drive résiste en effet beaucoup mieux aux chocs et aux vibrations qu’un HDD, ou Hard Disk Drive, et vous accompagnera donc plus longtemps dans le temps. Une bonne nouvelle pour vos données stockées dessus, d’autant plus que le produit est garanti pendant 3 ans par le constructeur.

Pensez également à exporter votre vie numérique

Dans la vie, il est toujours bon d’avoir une roue de secours. Ce pour quoi nous vous conseillons d’opter également pour un système de stockage externe afin de conserver une copie de vos données. Vous trouverez quelques des meilleures références dans notre guide d’achat dédié.