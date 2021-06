Mi Smart Speaker : l’enceinte connectée de Xiaomi est à moitié prix sur Cdiscount

L'enceinte connectée Xiaomi Mi Smart Speaker est un produit de bonne facture qui fait une concurrence certaine aux côtés des cadors de chez Google ou Amazon dans le domaine. C'est aujourd'hui le moins cher des appareils de ce type puisqu'il est disponible sur Cdiscount pour seulement 30,80 euros au lieu de 59,99 euros habituellement.

Le marché des enceintes connectées a pris un essor fulgurant ces dernières années. L’apport de grands acteurs comme Google, Amazon ou Apple ont clairement ouvert la voie à d’autres constructeurs voulant aussi s’engouffrer dans la brèche. C’est le cas de Xiaomi qui a lancé en début d’année son Mi Smart Speaker, une enceinte connectée design accueillant Google Assisant. Son prix vient de chuter de façon significative via une réduction de presque 50 %.

Les caractéristiques du Mi Smart speaker

Un format compact, mais imposant

La prise en charge de Google Assistant

La gestion de ses appareils connectés avec Smart Control Hub

Initialement vendu à 59,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Speaker est désormais disponible à seulement 30,80 euros sur Cdiscount.

Une enceinte connectée au design épuré

Contrairement à ce que propose de plus en plus la concurrence, le Xiaomi Mi Smart Speaker est une enceinte connectée dotée d’un gabarit imposant. Avec un peu plus de 10 cm de hauteur, mais surtout plus de 15 cm de largeur, l’appareil se fait remarquer même si son design épuré peut facilement la faire oublier sur une table ou un bureau. Sa structure métallique blanche lui donne un aspect robuste qui n’est d’ailleurs pas là que pour des raisons esthétiques, mais bien pour éviter les tremblements que le plastique peut induire, comme c’est souvent le cas à haut volume sur un Amazon Echo ou un Google Nest Audio. Sur le haut, on retrouve un halo LED lumineux qui réagit en fonction des tâches demandées par l’utilisateur.

Un haut-parleur puissant

À l’intérieur, on retrouve une partie technique classique avec la présence d’un unique haut-parleur délivrant tout de même une puissance de 12 W, ce qui permet à l’ensemble de montrer jusqu’à 75 dB. On n’est certes pas au niveau d’une enceinte portable de qualité, mais tout de même. Le traitement de l’audio est d’ailleurs géré via le format DTS pour donner un son plus clair et rond sur l’ensemble. On note tout de même un manque de mediums dans au niveau du rendu, ce qui est un peu gênant pour écouter un podcast, par exemple. Le microphone quant à lui est doté d’une excellente portée et vous pourrez commander vos appareils connectés à la voix depuis une autre pièce très facilement.

La gestion facile des appareils connectés

Au-delà du son, le Mi Smart Speaker intègre nativement Google Assistant pour effectuer ses requêtes, mais il possède son propre système de gestion domotique du nom de Smart Control Hub. Ce dernier permet de gérer les appareils connectés de son réseau domestique. Il est tout aussi possible de lancer une vidéo à distance sur sa TV ou simplement une musique sur Spotify ou Youtube Music.

