Xiaomi propose le pack idéal pour connecter sa maison, surtout avec 50% de réduction

Débuter une installation domotique chez soi peut demander un budget conséquent. Sauf aujourd’hui, car Xiaomi propose un pack intégrant plusieurs de ses produits à prix réduit : seulement 54,99 euros contre 119,96 euros à la base.

Presque tout dans votre maison, y compris les lumières et les portes, peut être connecté à Internet et contrôlé à distance avec un smartphone ou une enceinte connectée. Et si vous souhaitez vous lancer dans cet univers connecté, Xiaomi propose un pack incluant une enceinte connectée, un routeur Wifi, un capteur d’ouverture/fermeture pour porte, et un interrupteur sans fil le tout à moins de 55 euros — une occasion de faire de très grandes économies.

Qu’est-ce que contient ce pack ?

Une enceinte avec Google Assistant intégré

Un routeur avec un débit maximal jusqu’à environ 1167 Mb/ps

Un capteur d’ouverture/fermeture pour porte

Et un interrupteur sans fil

Proposé de base à 119,96 euros, puis remisé à 69,99 euros, le pack Maison Connectée de Xiaomi comprenant une enceinte connectée, un routeur, un capteur d’ouverture/fermeture pour porte et un interrupteur sans fil, est disponible en promotion à 54,99 euros sur le site du constructeur grâce à 15 euros de remise supplémentaire.

Une enceinte connectée

Dans ce pack, Xiaomi propose sa Mi Smart Speaker, une enceinte connectée assez imposante avec un look minimaliste. Sa conception robuste permet d’éviter les tremblements que le plastique peut induire lorsque le volume est poussé à son maximum. D’ailleurs, elle délivre une bonne puissance sonore estimée jusqu’à 75 dB selon Xiaomi.

L’enceinte prend également en charge le format DTS pour un son plus clair et fond. Et si vous souhaitez profiter d’un son stéréo encore plus efficace, il sera toujours possible de jumeler deux enceintes.

Équipée de Google Assistant, vous pouvez poser des questions, contrôler vos nombreux objets connectés ou mettre de la musique via différentes plateformes de streaming, comme Deezer, YouTube Music ou encore Spotify. Grâce à sa compatibilité Bluetooth, il est même possible de connecter son smartphone/tablette pour utiliser d’autres services.

Qui s’accompagne avec d’autres produits

Ce pack contient aussi le Xiaomi Mi Door and Window Sensor 2. Il s’agit d’un capteur qui vous alerte quand une porte est ouverte ou fermée. Depuis votre smartphone, vous allez pouvoir surveiller l’accès à votre domicile lorsque vous êtes en déplacement par exemple. Le capteur détecte également la luminosité et se connecte à une lumière intelligente. D’ailleurs si vous avez déjà des ampoules connectées, vous pourrez utiliser cet interrupteur sans fil inclus dans ce pack pour les contrôler d’un simple clic.

Enfin, on retrouve le Mi Router 4a qui va apporter un meilleur signal WiFi dans votre domicile. La marque annonce jusqu’à 1167 Mbps, avec 300 sur la bande 2,4 GHz et 867 sur la bande 5 GHz. De quoi offrir une expérience plus fluide en regardant des vidéos en HD et en jouant à des jeux en ligne sans ralentissement. Et sa conception avec 4 antennes externes assure un meilleur signal dans toutes les pièces. Avec les produits précédemment cités, ce routeur va apporter une connexion réseau stable pour que chacun fonctionne bien.

Voici d’autres enceintes pour questionner votre assistant virtuel

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleures enceintes connectées en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.