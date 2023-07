Xiaomi Mi Smart Speaker : cette enceinte connectée a droit à 20 € de réduction pendant les soldes

Si vous souhaitez acquérir une enceinte connectée équipée de Google Assistant avec un bon rapport qualité/prix, vous pourrez sans souci vous tourner vers la Xiaomi Mi Smart Speaker, d'autant plus que son prix bénéficie d'une promotion intéressante pendant ces soldes d'été : Leroy Merlin la propose en effet à 39,90 euros au lieu de 59,99 euros.

Avant de lancer sa Smart Speaker IR Control l’année dernière, Xiaomi s’était déjà installé sur le marché des enceintes connectées avec son tout premier modèle, la Xiaomi Mi Smart Speaker, sortie en 2021. Si cette dernière a fait impression, c’est en grande partie pour son intégration maîtrisée de Google Assistant, qui est tout de même l’un des meilleurs assistants vocaux actuellement. Deuxième atout : son prix contenu. Mais la bonne nouvelle, c’est que ce tarif est encore moins élevé à l’occasion des soldes d’été, grâce à une promotion de 20 euros.

Les points essentiels de la Xiaomi Mi Smart Speaker

Une enceinte avec Google Assistant

Une bonne puissance sonore

Compatible DTS

D’abord affichée à 59,99 euros, la Xiaomi Mi Smart Speaker est désormais vendue à 39,90 euros chez Leroy Merlin.

En alternative moins chère, vous trouverez également la Xiaomi Smart Speaker Lite à 24,99 euros au lieu de 39,99 euros sur mi.com.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Mi Smart Speaker. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Mi Smart Speaker au meilleur prix ?

Un modèle qui prend de la place, mais qui se fond facilement

Si vous vous attendiez à un format mini, détrompez-vous. La Xiaomi Mi Smart Speaker est une enceinte connectée plutôt massive, avec ses 10 cm de hauteur et ses 15 cm de largeur. Malgré son design plutôt imposant, paradoxalement, elle parviendra quand même à se fondre plutôt facilement dans votre intérieur grâce à son revêtement métallique blanc minimaliste.

Et notons tout de même que sa solidité lui permettra d’éviter les vibrations que peut susciter le plastique lorsque le volume est poussé à son maximum. Autre atout de son design : la Xiaomi Mi Smart Speaker est dotée d’un anneau lumineux à son sommet, capable de diffuser une foule de nuances colorées. Une petite touche apaisante et appréciable, en somme.

Google Assistant, pour vous servir

Le principal avantage de la Mi Smart Speaker, c’est évidemment l’intégration de Google Assistant, qui pourra être convoqué d’un simple « Ok Google ». L’anneau lumineux s’activera dès que l’enceinte, équipée de deux micros, devra exécuter une tâche. L’appareil pourra aussi contrôler vos objets connectés, en plus de lancer un morceau en particulier via les différentes plateformes de streaming ou encore de programmer des alarmes. Grâce à sa compatibilité Bluetooth, vous pourrez même connecter son smartphone ou votre tablette pour utiliser d’autres services.

Enfin, l’enceinte renferme également un haut-parleur de 12 W, qui délivre une puissance sonore estimée jusqu’à 75 dB selon Xiaomi. On aura également droit au format DTS qui offrira un son plus clair et sans distorsion. Et si vous souhaitez profiter d’un son stéréo encore plus efficace, il sera toujours possible de jumeler deux enceintes.

