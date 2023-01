L’enceinte Xiaomi avec Google Assistant n’a jamais été aussi peu chère que durant les soldes

Déjà moins chère que la concurrence, l’enceinte connectée de Xiaomi se négocie à moins de 35 euros, au lieu de 60 euros habituellement. De quoi profiter des avantages de Google Assistant à prix réduit.

Avec maintenant une deuxième enceinte connectée dans son catalogue, Xiaomi s’installe de plus en plus sur ce marché. La Mi Smart Speaker, la première conçue par la marque, est idéale si vous recherchez un modèle intégrant Google Assistant avec un prix contenu. Et ça tombe bien, puisqu’elle ne coûte pas plus de 35 euros à l’occasion des soldes.

Quels sont les points forts de la Mi Smart Speaker ?

Une enceinte imposante, mais un look minimaliste

Une bonne puissance sonore, et la prise en charge du format DTS

Avec Google Assistant intégré

De base à 59,99 euros, l’enceinte connectée Xiaomi Mi Smart Speaker s’affiche désormais à 34,99 euros sur le site du constructeur.

Une enceinte qui se fond dans le décor

La Xiaomi Mi Smart Speaker est une enceinte connectée assez imposante avec 10 cm de hauteur et 15 cm de largeur, un poids de 842 g. Toutefois, son revêtement métallique blanc lui permet de se fondre dans votre décoration d’intérieur. En plus, sa solidité lui servira aussi à éviter les vibrations que peut susciter le plastique lorsque le volume est poussé à son maximum.

Efficace et pratique au quotidien

Dans les entrailles de l’enceinte, on trouve un haut-parleur de 12 W, qui délivre une puissance sonore estimée jusqu’à 75 dB d’après la firme chinoise. Elle prend également en charge le format DTS pour un son plus clair et fond. Et, si vous souhaitez profiter d’un son stéréo encore plus efficace, il sera toujours possible de jumeler deux enceintes. La Mi Smart Speaker est par ailleurs dotée d’un microphone grâce auquel vous pourrez effectuer toutes sortes de requêtes vocales.

En effet, l’enceinte s’accompagne de Google Assistant, intégré nativement. Un anneau lumineux, comme celui que l’on peut trouver sur les enceintes concurrentes, s’activera dès que l’enceinte devra exécuter une tâche. L’appareil pourra aussi contrôler vos objets connectés, en plus de lancer un morceau en particulier via les différentes plateformes de streaming ou bien de programmer des alarmes. Et, grâce à sa compatibilité Bluetooth, il est même possible de connecter son smartphone/tablette pour utiliser d’autres services.

