Xiaomi Mi Smart Speaker : l’une des enceintes connectées les moins chères du marché est en promotion

Si vous êtes en quête d’une enceinte connectée à petit prix, la Mi Smart Speaker de Xiaomi est un bon choix. On la trouve d’ailleurs en ce moment en promotion à 39 euros au lieu de 59 euros au départ.

Xiaomi est connu pour ses gammes de produits fiables, aux excellents rapports qualité-prix. Parmi eux, la Mi Smart Speaker, une enceinte connectée offrant un bon son, avec un design réussi et facile à utiliser, qui aujourd’hui coûte 35 % de moins. L’occasion parfaite pour avoir une enceinte connectée sans payer le prix fort.

Les atouts de la Xiaomi Mi Smart Speaker

Une enceinte soignée et compacte

Avec une bonne puissance sonore dans les pièces

Compatible Google Assistant et DTS

Affichée à 59,99 euros, l’enceinte connectée Xiaomi Mi Smart Speaker est désormais en promotion à 39,99 euros sur le site de la marque. L’offre est également disponible chez Carrefour, Boulanger et Darty.

En alternative moins chère, on trouve la version Lite, qui est en promotion à 24,99 euros au lieu de 39,99 euros.

Une enceinte lumineuse élégante

La Xiaomi Mi Smart Speaker est un produit imposant avec 10 cm de hauteur et 15 cm de largeur. Pas très discrète, elle parviendra tout de même à se fondre dans votre intérieur grâce à son revêtement métallique blanc plutôt minimaliste. Jolie esthétiquement, elle est aussi robuste afin d’éviter les tremblements que le plastique peut induire lorsque le volume est poussé à son maximum.

Ce qu’on apprécie surtout, c’est son anneau lumineux à son sommet. Il est capable de diffuser une foule de nuances colorées. Une petite touche apaisante et appréciable.

Prête à vous servir avec Google Assistant

Le véritable atout de la Mi Smart Speaker, c’est évidemment l’intégration de Google Assistant qui pourra être sollicité d’un simple « Ok Google ». L’anneau lumineux s’activera dès que l’enceinte, équipée de deux micros, devra exécuter une tâche. Vous pouvez alors poser des questions, contrôler vos nombreux objets connectés ou programmer une alarme, ou mettre de la musique via différentes plateformes de streaming, comme Deezer, YouTube Music ou encore Spotify.

Quant à ses performances audio, on trouve un haut-parleur de 12 W, qui délivre une puissance sonore estimée jusqu’à 75 dB selon la firme chinoise. On a droit au format DTS qui offrira un son plus clair et sans distorsion. Et si vous souhaitez profiter d’un son stéréo encore plus efficace, il est possible de jumeler deux enceintes.

