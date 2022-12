Ce pack Xiaomi (Redmi Note 11 Pro + Smart Speaker) est un super deal de Noël

La Fnac et Darty proposent actuellement un pack contenant un Xiaomi Redmi Note 11 Pro accompagné d'une enceinte connectée Smart Speaker de la même marque. Le tout est à un prix plutôt intéressant puisque l'ensemble coûte aujourd'hui 329 euros au lieu de 409 euros.

Cette année, Xiaomi a introduit sa gamme de smartphones Redmi Note 11. Le modèle Pro compte parmi les références les plus intéressantes de cette série, en raison de son excellent rapport qualité-prix et ses performances satisfaisantes. Il est d’ailleurs possible actuellement de faire une vraie bonne affaire, puisque le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est inclus dans un pack comprenant également une efficace enceinte Smart Speaker de la même marque ; le tout, à moins de 330 euros.

Les points forts du pack Xiaomi

Un smartphone avec écran AMOLED de 6,67 pouces + 120 Hz

Sans oublier les bonnes performances avec le Helio G96

Et une enceinte avec Google Assistant

Préalablement affiché à 409 euros, le pack Xiaomi Redmi Note 11 Pro + Xiaomi Smart Speaker est désormais proposé à 329 euros à la Fnac et chez Darty. Notez que le smartphone a été lancé au prix de 349 euros, tandis que l’enceinte connectée à 59 euros, ce qui fait une économie totale de près de 80 euros.

Un grand smartphone qui mise sur l’OLED

Le smartphone inclus dans ce pack, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro, adopte un design et des lignes particulièrement soignées. On a ainsi droit à des tranches légèrement arrondies, comme sur les récents iPhone. Ces dernières encadrent un écran de 6,67 pouces, qui a surtout l’avantage de bénéficier de la technologie AMOLED, avec ses contrastes infinis et ses noirs profonds. On pourra également droit à une définition Full HD+, et surtout à un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une excellente fluidité et un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz (pour une meilleure réactivité au toucher).

Au dos du smartphone, on retrouvera un module photo composé d’un capteur principal de 108 mégapixels d’une bonne qualité, d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, d’un objectif macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. De quoi profiter d’une belle polyvalence et de clichés bien détaillés, y compris la nuit.

Des performances qui se font remarquer

Côté performances, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro marque des points avec son processeur MediaTek Helio G96, épaulé par 6 Go de mémoire vive. Il s’agit d’ailleurs de la même puce que celle du Redmi Note 11S. On pourra ainsi profiter d’une expérience utilisateur très fluide, et même lancer quelques jeux 3D pouvant tourner dans de bonnes conditions graphiques. Pour faire fonctionner tout cela, le smartphone chinois peut compter sur un accumulateur de 5 000 mAh, qui lui permet de tenir environ deux jours avant de devoir passer par la case recharge. La batterie est moins conséquente que la version précédente, mais le résultat reste très positif. Le smartphone peut en plus récupérer de la forme rapidement grâce au système de charge rapide : le bloc de 67W fourni peut en effet lui faire gagner 50% de batterie en un quart d’heure seulement.

Une enceinte pratique qui contrôle vos objets connectés

Dans ce pack, on peut également trouver une enceinte connectée Smart Speaker, qui fonctionne non seulement comme un réveil standard, avec des alarmes programmées et l’affichage de l’heure à l’aide de LED, mais aussi comme un réel centre de contrôle de tous vos objets connectés. En effet, ce modèle embarque Google Assistant, qui obéira à toutes vos requêtes vocales. Vous pourrez ainsi tout autant lui demander de lancer un titre particulier, ou donner des ordres à vos appareils connectés. Concernant ses capacités sonores, celles-ci ne sont pas en reste puisque son format conique permet de diffuser efficacement le son dans toute la pièce.

Et les autres smartphones Xiaomi ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2022.

