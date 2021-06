La GoPro Hero8 Black (avec ses accessoires) devient plus abordable pendant le Prime Day

Si vous souhaitez capturer vos meilleurs moments en 4K pendant l'été, ou simplement filmer vos exploits sportifs, la GoPro Hero8 Black reste l'une des meilleures références qui existent sur le marché en matière d'action cam. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'occasion du Prime Day d'Amazon, cette GoPro accompagnée d'une panoplie d'accessoires se négocie à 279 euros au lieu de 379 euros.

La GoPro Hero9 Black a beau avoir succédé à la Hero8 Black, cette dernière reste tout de même une très bonne action cam pour celles et ceux qui souhaitent se filmer en 4K ou en Full HD en vadrouille (et même sous l’eau). D’autant plus lorsqu’elle s’accompagne d’une batterie d’accessoires bien pratiques pour booster l’expérience, et que le tout bénéficie d’une belle réduction de 100 euros à l’occasion du Prime Day d’Amazon.

Les caractéristiques de la GoPro Hero8 Black

Une action cam légère et étanche

Plusieurs modes bien pratiques et créatifs

Fournie avec un kit complet d’accessoires, dont un Shorty

Habituellement proposé à 379 euros, le pack GoPro Hero8 Black et ses accessoires est actuellement affiché à 279 euros sur Amazon à l’occasion du Prime Day. Vous devrez être membre Amazon Prime pour profiter de cette réduction.

Une action cam robuste et légère

Malgré l’arrivée remarquée de la GoPro Hero9 Black sur le marché, la GoPro Hero8 Black reste une action cam incontournable. Elle a d’abord l’avantage de proposer un design épuré, et n’a pas besoin de boîtier pour être utilisée ou aller sous l’eau comme les modèles précédents. Le cadre a ainsi été remplacé par deux tiges de fixation articulées intégrées. Et pour ne rien gâcher, la caméra est nettement plus légère et compacte que ses prédécesseurs. Un très bon point pour l’emmener partout avec soi, surtout que sa conception robuste lui permettra de résister aux chocs. On n’aura toutefois pas droit à un véritable écran à l’avant, contrairement à la GoPro Hero9 Black.

De nombreuses fonctionnalités, et une excellente stabilisation

La GoPro Hero8 Black comporte par ailleurs une foule de fonctionnalités, et même quelques améliorations par rapport à la génération précédente. On pourra ainsi profiter du mode HyperSmooth 2.0, qui assurera une très bonne stabilisation des images. Le mode TimeWarp a aussi été mis à jour, et permet d’accélérer et stabiliser une vidéo pour la rendre plus animée et dynamique. Autrement, vous pourrez filmer en 4K à 60 images par seconde, ou bien en Full HD.

Côté qualité d’image, le capteur Sony de 12 mégapixels assurera des images très détaillées et des vidéos bien fluides. La qualité sonore ne sera pas en reste grâce à une meilleure gestion du bruit du vent lors des déplacements rapides, comme à vélo, par exemple.

Un pack complet

Au niveau de l’autonomie, la GoPro Hero8 Black ne fait pas de miracles : comptez 52 minutes en 4K à 60 fps, et 1h35 en 1080p à 30 fps. Heureusement, une batterie supplémentaire sera fournie dans ce pack que nous vous présentons aujourd’hui. Le kit contient également une carte microSD SanDisk Extreme de 32 Go, un bandeau de fixation à glisser sur le front, et un Shorty, un accessoire compact combinant trépied et perche. Bref, tout le nécessaire pour tourner de manière efficace.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la GoPro Hero8 Black.

