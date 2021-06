La HP Sprocket est à moins de 100 € et peut imprimer vos photos de vacances

Si vous souhaitez imprimer vos clichés capturés avec votre smartphone de manière rapide, alors il faudra opter pour une imprimante portable miniature à emporter partout avec soi. Le modèle HP Sprocket est une très bonne référence, et elle est moins chère actuellement grâce au Prime Day d'Amazon : son prix passe ainsi de 119,99 euros à 90,99 euros.

Nombreux sont ceux et celles à avoir troqué leur appareil photo contre les capteurs de leur smartphone pour capturer des clichés. Les imprimantes portables, petites et pratiques, prennent alors tout leur intérêt, puisqu’elles permettent d’imprimer ses photos en un instant. Le modèle HP Sprocket permet même de personnaliser ses clichés à l’impression, parmi d’autres fonctionnalités très appréciables. En ce moment, elle bénéficie d’une réduction de presque 30 euros sur son prix initial à l’occasion du Prime Day.

Les points clés de l’imprimante HP Sprocket

Un format compact

Des photos adhésives

De nombreuses personnalisations possibles

Habituellement affichée à 119,99 euros, l’imprimante portable HP Sprocket est désormais en promotion à 90,99 euros sur Amazon à l’occasion du Prime Day. Il faudra être membre Amazon Prime pour pouvoir profiter de cette réduction.

Une imprimante compacte et pratique

L’imprimante nomade HP Sprocket est une référence idéale pour qui souhaite imprimer ses clichés de façon instantanée, et sans pour autant s’encombrer. En effet, ce modèle se glisse dans un sac facilement, voire dans une grande poche pour l’avoir toujours à disposition. Pour l’utiliser, il vous faudra télécharger l’application HP Sprocket, disponible sur iOS et Android, et s’occuper de l’appairage avec votre smartphone grâce au Bluetooth.

Des photos personnalisables

De plus, grâce à cette application, vous pourrez personnaliser vos clichés à imprimer avec du texte, des bordures, des filtres, des emojis ou encore des stickers. Votre photo sortira en 40 secondes environ, et dans un format 5 x 7,6 cm. Leur particularité ? Elles sont adhésives, et peuvent donc se coller où bon vous semble.

La HP Sprocket se dote par ailleurs de la technologie ZINK, ou Zero Ink. Concrètement, l’imprimante n’a pas besoin de cartouches d’encre ni de rubans, mais les pigments sont directement intégrés au papier photo, et les couleurs se révèleront au moyen d’une réaction chimique à l’impression. En plus, ce papier serait beaucoup plus résistant aux tâches, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

