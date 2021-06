Les meilleurs smartphones OnePlus sont en promotion pour le Prime Day

Amazon fait son Prime Day et de nombreuses marques profitent de cette occasion pour baisser drastiquement les prix de leurs smartphones. C'est le cas de OnePlus avec ses Nord, 8T, 8 et 8 Pro qui sont tous proposés à des prix inédits pour l'événement.

Amazon organise son Prime Day du 21 eu 22 juin et, pendant cette période, de nombreuses réductions frappent de plein fouet les produits Tech les plus populaires du moment. Les smartphones sont d’ailleurs à l’honneur avec notamment plusieurs références OnePlus en promotion.

Les smartphones OnePlus en promo pour le Prime Day

OnePlus Nord : le meilleur du milieu de gamme à ce prix

Le OnePlus Nord est un smartphone milieu de gamme qui reprend les grandes lignes de ses ainés premium niveau design. Les finitions sont exemplaires et il profite même d’une dalle AMOLED de 6,44 pouces, percée sur le coin gauche, affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Le capteur d’empreintes se loge d’ailleurs sous l’écran et c’est plutôt réactif pour déverrouiller le smartphone.

Il ne partage en revanche pas la même fiche technique qu’un appareil haut de gamme de la marque chinoise. Pas de Snapdragon 865 donc, mais un 765G épaulé par 8 ou 12 Go de RAM. Une configuration performante au quotidien tout en apportant une compatibilité avec le réseau 5G. Vous pourrez même faire tourner la plupart des jeux 3D du moment, avec de bonnes conditions graphiques. La chauffe est d’ailleurs plutôt bien gérée avec les applications gourmandes, de même pour l’autonomie, où la batterie de 4 115 mAh lui permet aisément de tenir toute la journée.

Du côté de la photo, le Nord s’équipe d’un module 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels plutôt efficace quand les bonnes conditions lumineuses sont réunies. Il n’est pas mauvais, mais force est de constater qu’il éprouve quelques lacunes de nuit et que son mode macro est clairement anecdotique. Le capteur ultra grand-angle est en revanche satisfaisant et sans trop de distorsions.

OnePlus 8T : le meilleur rapport qualité-prix

Le OnePlus 8T propose un écran plat de 6,55 pouces, avec un poinçon en haut à gauche pour dissimuler la caméra frontale. La dalle est de bonne facture, puisque OLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, sans oublier la compatibilité HDR10+. Le capteur sous l’écran est d’ailleurs assez réactif. Le tout est proposé dans un cadre fin en aluminium avec un dos en verre brillant (Gorilla Glass 5) traité de manière à ne pas accrocher les traces de doigts.

Le smartphone embarque ensuite la puce Snapdragon 865 compatible 5G de Qualcomm, épaulée par 8 Go de RAM. Cette configuration fait désormais partie de la génération précédente depuis l’arrivée du Snapdragon 888, mais elle reste très performante, même pour lire les jeux 3D. L’autonomie est dans la moyenne avec sa batterie de 4 500 mAh, mais on apprécie surtout sa charge rapide jusqu’à 65 W pour récupérer 60 % en seulement 15 minutes.

Pour la photo, on retrouve un module doté de quatre capteurs : 48 + 16 + 5 + 2 mégapixels. C’est un véritable bond en avant pour OnePlus, notamment grâce à de meilleurs algorithmes pour améliorer la qualité générale des clichés et proposer davantage de possibilités. Le 8T est par exemple capable de filmer en mode nuit, ou encore en mode portrait.

OnePlus 8 : l’ancien flagship pas cher

Le OnePlus 8 propose un look totalement borderless avec non pas une encoche comme son prédécesseur, mais un poinçon en haut à gauche de l’écran. La dalle AMOLED de 6,55 pouces est compatible HDR10+ et avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Au dos, on retrouve un triple capteur 48 + 16 + 2 mégapixels disposé de façon rectiligne, qui prend de très bons clichés dans les bonnes conditions.

Il est ensuite propulsé par le Snapdragon 865 pour des performances de haute volée. C’est encore aujourd’hui l’une des configurations les plus puissantes de la sphère Android, laquelle permet de faire tourner tous les jeux 3D dans des conditions quasi optimales. L’expérience utilisateur est évidemment fluide, d’ailleurs très agréable avec l’interface OxygenOS. Android 11 est dorénavant disponible sur ce smartphone.

Du côté de l’autonomie, elle est au rendez-vous grâce une batterie de 4 300 mAh. Celle-ci lui permet de tenir facilement plus que la journée, sans oublier la charge rapide jusqu’à 30 W pour récupérer rapidement des pourcentages. Cependant, il n’y a pas de charge sans fil à l’horizon, car cette fonctionnalité est uniquement réservée à sa version Pro.

OnePlus 8 Pro : tout de premium, sauf le prix

Le OnePlus 8 Pro est une version boostée du modèle classique, sous presque tous les aspects. Le design est identique entre les deux smartphones, mais le format est ici bien plus large en main avec un écran — toujours borderless et AMOLED — qui passe à 6,78 pouces et qui affiche une définition Quad HD. Le taux de rafraîchissement monte par ailleurs à 120 Hz pour une fluidité exemplaire. Même la photo est mieux lotie avec quatre capteurs de 48 + 48 + 8 + 5 mégapixels, pour plus de polyvalence.

Encore une fois, on retrouve le puissant Snapdragon 865 épaulé par 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon le modèle choisi. Cette configuration permet de répondre à tous les usages que l’on peut avoir d’un smartphone en 2021, que ce soit pour exiger une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien (en abusant du multitâche) ou jouer à des jeux 3D sans ralentissements et dans les meilleures conditions graphiques.

Le 8 Pro est enfin le premier smartphone de OnePlus à proposer une compatibilité avec la charge sans fil, jusqu’à 30 W. Cela lui permet tout simplement de passer de 0 à 100 % en une heure seulement. Son autonomie est par ailleurs très confortable grâce à sa batterie de 4 510 mAh. Il est également compatible avec la charge rapide pour celles et ceux qui préfèrent les fils.

Tout savoir sur Amazon Prime Day 2021

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 21 au 22 juin 2021, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

S’abonner à Amazon Prime

Comme son nom l’indique, Prime Day est un événement réservé aux membres Amazon Prime, il est donc indispensable de s’inscrire au service de la firme de Jeff Bezos pour profiter des différentes offres. Si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours offerts, ou 90 jours si vous êtes étudiant — uniquement pour les nouveaux comptes.

Pour ne rater aucune offre

L’équipe de Frandroid est au front pour vous relayer uniquement les meilleurs bons plans du Prime Day. Vous retrouverez de nombreux articles sur notre site, mais aussi des sélections par catégorie de produits, ou marque :

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater !

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans où seront diffusées toutes les meilleures offres du Prime Day 2021.