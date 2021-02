Le Snapdragon 888 équipe plus de 120 smartphones en cours de développement

Si vous aviez encore des doutes, le Snapdragon 888 risque bien d'être la coqueluche des smartphones haut de gamme en 2021. Qualcomm a confirmé que son nouveau fer de lance est au menu sur plus de 120 mobiles en cours de développement.

L’information provient directement des hautes sphères de Qualcomm : le Snapdragon 888 sera très bien positionné sur le marché. D’après le président de Qualcomm China, Meng Pu, dont les propos sont relayés par Tech Agent sur Twitter, le nouveau SoC haut de gamme du géant américain est d’actualité sur plus de 120 smartphones en cours de développement.

Mathématiquement, la puce devrait donc être la plus répandue sur les flagships des différents constructeurs. Une situation qui n’est pas vraiment surprenante alors que la concurrence de MediaTek mérite encore de s’affermir sur le haut de gamme, et ce malgré quelques lancements à surveiller. En la matière, l’offre de Samsung est par contre prometteuse, avec l’Exynos 2100 en tête de colonne. On le retrouve notamment sur le Galaxy S21 et ses différentes moutures.

120 smartphones en développement, mais combien arriveront sur le marché ?

Comme le souligne Android Headlines, si l’annonce du patron de Qualcomm China fait mention de 120 smartphones en développement, on ignore combien arriveront au bout du compte sur le marché. Un bémol qui n’enlève rien au fait que le Snapdragon 888 sera aux commandes d’une majorité de smartphones premium en 2021, d’autant que d’autres entreront en développement plus tard dans l’année.

Le SoC de Qualcomm est par ailleurs déjà présent dans certains des best-sellers de ce début d’année. Les versions américaines des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra en sont équipées. Outre-Atlantique, on le retrouvera aussi très certainement à bord des futurs Galaxy S21 FE, et Galaxy Z Fold 3 d’ici quelques mois.

Meng Pu, Chairman of Qualcomm China says that, at present there are more than 120 5G smartphones using Snapdragon 888 SoC are being designed. This seems there are lot more flagship devices to launch in future. 👀#snapdragon888 #Snapdragon pic.twitter.com/wzYFTuLnVx — Tech Agent (@techagent26) February 11, 2021

En dehors de Samsung, Xiaomi a d’ores et déjà présenté son Mi 11 qui sera équipé lui aussi du Snapdragon 888. Ses variantes Ultra et Pro devraient suivre le même chemin, au même titre que le futur Mi MIX. Plus puissant que l’Exynos 2100 (que Samsung pourrait fournir à Oppo pour certains modèles), le Snapdragon 888 serait enfin utilisé par OnePlus pour motoriser ses prochains OnePlus 9 et 9 Pro, attendus en mars. D’autres marques comme Sony, Motorola ou encore Asus devraient également s’intéresser à la puce de Qualcomm dans les prochains mois.