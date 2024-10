Des jeux PC sur les smartphones Android ? Ce serait possible grâce au Snapdragon 8 Elite

Une révolution pourrait se profiler dans l’univers du gaming mobile avec l’arrivée du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Ce nouveau processeur promet non seulement des performances exceptionnelles, mais également une compatibilité Linux native qui pourrait transformer l’expérience d’émulation de jeux PC sur smartphones.

ROG Phone 8 Pro // Source : Asus

Les premiers tests de performance du Snapdragon 8 Elite sont particulièrement prometteurs, en particulier du côté des jeux vidéo sur smartphone. Le GPU Adreno 830 intégré au Snapdragon 8 Elite a réussi à surpasser le Radeon 780M, un processeur graphique équipant des consoles portables gaming comme la ROG Ally et la Legion Go. Selon les benchmarks 3DMark Steel Nomad Light, l’Adreno 830 a atteint un score de 2.681 points, dépassant les 2.547 points du Radeon 780M.

Le Snapdragon 8 Gen 3 prédécent était déjà très compétent dans le domaine avec des outils comme Winlator et Mobox. Des jeux comme Fallout 4, Bioshock Remastered et Far Cry tournaient à des framerates jouables sur les différents émulateurs. Le Snapdragon 8 Elite devrait repousser encore plus loin ces limites grâce à ses cœurs Oryon personnalisés et son GPU cadencé à 1,10 GHz.

Les smartphones équipés de puces Snapdragon 8 Elite peuvent faire tourner des jeux PC

La nouvelle la plus enthousiasmante vient du Directeur de l’Ingénierie de Qualcomm, qui a confirmé le support Linux dès le lancement du processeur. Cette compatibilité native est cruciale pour l’émulation de jeux PC.

Cependant, bien que les performances brutes soient au rendez-vous, les smartphones équipés de cette puce ne disposeront pas des mêmes solutions de refroidissement que les consoles portables dédiées. Néanmoins, la consommation énergétique plus faible du Snapdragon 8 Elite pourrait bien compenser cette limitation grâce aux chambres à vapeur modernes.

Le véritable enjeu réside désormais dans la volonté des développeurs de porter leurs jeux sur cette plateforme. Même si l’émulation offre des résultats prometteurs, des portages natifs permettraient d’exploiter pleinement le potentiel de cette puce. Pour l’instant, seule une poignée de jeux PC ont été portés sur les derniers iPhone comme Assassin’s Creed Mirage ou encore Resident Evil Village, mais on aimerait maintenant les voir arriver sur Android.

Les premiers smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite devraient être lancés en Chine dès octobre, avant une commercialisation mondiale prévue entre 2024 et début 2025.