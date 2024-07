Pourquoi les jeux à gros budgets sont un échec sur iPhone

En embarquant un processeur si performant qu'il peut transformer l'iPhone en console de jeux, Apple pensait voir s'ouvrir à lui le marche du jeu vidéo. La proposition ne semble pour le moment pas convaincre malgré l'arrivée de jeux AAA.

En présentant l’iPhone 15 Pro comme un smartphone pouvant faire office de console de jeux, Apple aurait-il eu les yeux plus gros que le ventre ? Les analysées réalisées par Mobilegamer.biz semblent confirmer que l’on se tourne bien, vers une indigestion.

Un échec commercial

Introduit en 2023, le Game Porting Toolkit devait permettre aux développeurs de simplifier les tests de compatibilité entre les jeux et l’architecture interne Apple. Une nouvelle version en 2024 promettait également une meilleure compatibilité avec une mise à jour du côté des composants de chez Apple. C’est donc tout naturellement que la firme a commencé à investir le secteur, faire des annonces, et ouvrir le milieu du jeu vidéo sur iOS en présentant des jeux comme Resident Evil 7, Death Stranding ou encore Assassin’s Creed Mirage sur ses iPhone et iPad haut de gamme.

Selon des estimations du site basées sur Appfigures, une société spécialisée dans l’analyse des applications chez Apple, ils estiment que c’est moins de 3 000 personnes qui ont déboursé la somme de 49,99 $ pour débloquer l’intégralité du jeu Assassin’s Creed Mirage sur iPhone. Le jeu aurait été téléchargé environ 123 000 fois pour un revenu brut de 138 000 dollars. Des chiffres que l’on retrouve pour la grande saga de Capcom, Resident Evil, dont le quatrième épisode n’aurait été téléchargé que par 7 000 personnes.

A noté que ces jeux ne sont jouables que sur iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max et iPad haut de gamme.

Un marché trop restreint

Selon Andrei Zubov, responsable du contenu d’Appmagic (un service similaire à Appfigures), Les jeux sur mobile payant oscillent entre 5 et 10 $ et comportent des commandes plus simples, adaptés à des sessions courtes. En s’éloignant drastiquement de ces lignes, les jeux AAA créent un besoin auquel les joueurs ont répondu ailleurs. Un iPhone 15 Pro est aujourd’hui disponible à partir de 1 230,95 € sur le site d’Apple. Au même prix, il vous est possible d’acquérir une Ps5 avec une manette supplémentaire et quelques jeux. Qui plus est, ces jeux sur iPhone et iPad nécessitent une manette pour fonctionner. Un coût supplémentaire pour un appareil dont la fonctionnalité première n’est pas tournée autour de l’expérience jeu vidéo. Randy Nelson, responsable chez Appfigure appuie en déclarant :

«Je crains que même si les consommateurs se rendent compte qu’ils peuvent jouer à AC Mirage sur leurs téléphones et tablettes, l’achat in-app pour déverrouiller du jeu à 50 $ mettra fin au processus de prise de décision sur-le-champ. Les consommateurs utilisant le matériel le plus récent d’Apple sont également plus susceptibles de posséder des consoles de jeux de la génération actuelle capables de jouer à ces jeux en 4K avec un son de qualité cinéma pour le même prix – ou moins. »

Avec une promesse marketing qui semble en déconnexion de la réalité du marché, Apple se trompe peut-être de cheval de bataille sur mobile.