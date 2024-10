On connaît déjà 5 smartphones qui vont très vite profiter de l’ultra puissant Snapdragon 8 Elite

Realme vient d’officialiser l’arrivée prochaine de son nouveau flagship, le GT 7 Pro. Ce smartphone haut de gamme sera l’un des premiers à sortir avec le tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm hors de la Chine, marquant ainsi un coup stratégique important pour la marque.

Le Realme GT 7 Pro

Le constructeur chinois a confirmé que le lancement se fera en deux temps : d’abord en Chine ce mois-ci, puis sur le marché international le mois prochain. Plus de dix pays accueilleront ce nouveau modèle, mais on ne sait pas encore si ce dernier arrivera en France. En Inde, le smartphone sera disponible sur Amazon, sur le site officiel de Realme ainsi que dans les boutiques physiques.

Cette annonce pourrait contrarier les plans d’iQOO, qui prévoyait de lancer son iQOO 13 début décembre comme premier smartphone indien équipé du nouveau Snapdragon 8 Elite. Une situation qui rappelle février 2020, lorsque Realme avait devancé iQOO d’un jour pour lancer le premier smartphone 5G en Inde avec son X50 Pro 5G.

Quelles caractéristiques techniques pour le Realme GT 7 Pro ?

Les spécifications techniques du GT 7 Pro s’annoncent, comme d’habitude, assez haut de gamme. Le smartphone devrait être doté d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté performance, il embarquera 16 Go de RAM et fonctionnera sous Android 15.

La partie photo n’est pas en reste avec un capteur principal Sony LYT-700 de 50 MP, accompagné d’un capteur périscope. Une vidéo de déballage sous l’eau suggère même une certification IP68/69, une première pour un smartphone Realme. L’autonomie devrait également être un point fort avec une imposante batterie de 6 500 mAh.

La date exacte de lancement n’a pas encore été communiquée, mais Realme promet d’autres révélations dans les jours à venir. Ce lancement sera particulièrement scruté par l’industrie, alors que d’autres constructeurs comme Xiaomi, Honor, OnePlus et Asus préparent également leurs modèles équipés du Snapdragon 8 Elite.

Pour rappel, le Xiaomi 15 devrait sortir d’ici quelques jours seulement. Il sera suivi de près par les Honor Magic 7 dès le 30 octobre, par le OnePlus 13 le 31 octobre, puis par l’ASUS Rog Phone 9 le 19 novembre.