Asus brise le silence et officialise son ROG Phone 9, potentiel smarpthone le plus puissant du monde

Asus est prêt à lancer son ROG Phone 9. Rendez-vous est pris pour mi-novembre avec ce smartphone ultra performant basé sur la toute dernière puce de Qualcomm.

Asus ROG Phone 9 // Source : Asus

Asus n’attendait que l’officialisation du Snapdragon 8 Elite pour annoncer la nouvelle itération de son smartphone de jeu.

Le ROG Phone 9 sera officiellement dévoilé le 19 novembre prochain à 12h, heure française. L’invitation envoyée par Asus fait mention de la série ROG Phone 9. Aussi, s’attend-on à revoir deux déclinaisons de ce smartphone : un ROG Phone 9 et un ROG Phone 9 Pro.

En sous-titre, le constructeur taïwanais ajoute « AI On, Game On ». Du jeu, bien évidemment, mais aussi de l’intelligence artificielle.

Le design du ROG Phone 9 dévoilé

Et pour ne rien gâcher, on a également droit à un premier visuel officiel de l’appareil dans sa version de base. On y trouve toujours l’emblématique éclairage LED sur son dos. De prime abord, le module photo ressemble sensiblement à celui du ROG Phone 8. Concernant l’écran, difficile de distinguer ses bordures pour savoir si elles ont été affinées.

Asus ROG Phone 9 // Source : Asus

Avec cette annonce, Asus rejoint le petit cercle des constructeurs ayant déjà annoncés leurs futurs smartphones haut de gamme qui embarqueront le Snapdragon 8 Elite. Parmi eux, nous avons Honor avec sa série Magic 7 et Xiaomi pour ses Xiaomi 15.

On a encore peu d’informations sur le ROG Phone 9, mais des bruits de couloir indiquent qu’il pourrait intégrer 24 Go de RAM, 1 To de stockage et une charge filaire de 65 W.

