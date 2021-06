Les smartphones Xiaomi sont à bas prix à l’occasion du Prime Day sur Amazon

Une foule de produits bénéficient de bonnes promotions pendant le Prime Day d'Amazon et les smartphones signés Xiaomi ne font pas exception. Redmi Note 10, Poco F3, Mi 11... des réductions jusqu'à 100 euros sont appliquées actuellement sur plusieurs références de la marque sur la plateforme américaine.

Si Xiaomi est l’une marque qui se diversifie le plus sur le marché, elle reste toutefois principalement connue pour ses smartphones présentant de très bons rapports qualité-prix. Le Prime Day d’Amazon est l’occasion de les voir encore moins chers ! La preuve avec ces six références en promotion dans le cadre de cette opération destinée aux membres Amazon Prime.

Les smartphones Xiaomi en promotion pour le Prime Day

Le Xiaomi Redmi Note 10 à 169 euros

Le Xiaomi Redmi Note 10 a beau être affiché à un prix encore plus réduit actuellement, il dispose tout de même de caractéristiques premium bien agréables. À commencer par cet écran Super AMOLED de 6,43 pouces, qui laisse profiter de contrastes infinis et de noirs bien profonds, ce qui est plus qu’intéressant sur cette gamme de prix.

Côté performances, on pourra compter sur une puce Snapdragon 678, épaulée par 4 Go de mémoire vive, ce qui sera suffisant pour faire tourner la plupart des tâches courantes. Au niveau de la photo, on aura droit à un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur également de 2 mégapixels, ces deux derniers n’étant tout de même pas des plus utiles. Enfin, Xiaomi oblige, l’autonomie sera bel et bien au rendez-vous grâce à une grosse batterie de 5 000 mAh, qui fera tenir le Redmi Note 10 pendant deux journées, voire trois si vous modérez un peu vos usages. La charge rapide (33W) sera aussi de la partie.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 10.

Les points clés du Xiaomi Redmi Note 10

Un bel écran Super AMOLED

Une puce Snapdragon 678 efficace

Une énorme autonomie

D’abord proposé à 198,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 est désormais disponible à 169 euros sur Amazon.

Le Xiaomi Poco X3 Pro à 199 euros

Celles et ceux qui n’ont pas peur des smartphones plutôt massifs et imposants pourront sans souci se tourner vers le Xiaomi Poco X3 Pro et son épaisseur de 9,4 mm et ses 200 grammes. De plus, on retrouvera quelques aspects premium, comme une dalle IPS Full HD+ de 6,67 pouces, qui a le net avantage de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit l’assurance de profiter d’images bien fluides.

La puissance n’est pas en reste avec la récente puce Snapdragon 860, épaulée par 8 Go de mémoire vive. On aura ainsi droit à une configuration très performante, qui permettra en plus de jouer à des jeux avec les meilleurs graphismes. Sur la partie photo, on pourra profiter d’un bon capteur principal de 48 mégapixels, ainsi que d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur également de 2 mégapixels, un peu anecdotiques. Côté autonomie, la batterie de 5 160 mAh donnera droit à deux jours d’utilisation, et la charge rapide de 33W sera au rendez-vous.

Besoin de plus d’informations ? Jetez un coup d’œil à notre test complet du Xiaomi Poco X3 Pro.

Les points clés du Xiaomi Poco X3 Pro

Un écran de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puce puissante Snapdragon 860

Une grosse batterie

Initialement affiché à 299 euros, le Xiaomi Poco X3 Pro est actuellement disponible à 199 euros sur Amazon.

Le Xiaomi Mi 10T Lite à 209 euros

Ne vous méprenez pas sur le « Lite » de ce smartphone : le Xiaomi Mi 10T Lite propose des caractéristiques bien plus pointues. On aura déjà droit à la 5G et à un écran IPS de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz (un taux non adaptatif, cependant, il faudra l’activer manuellement), ce qui en fait un modèle très intéressant à moins de 210 euros.

La puissance sera assurée par un très bon Snapdragon 750G, qui donnera la possibilité de faire tourner un grand nombre de jeux 3D, mais aussi de profiter de très bonnes performances pour des tâches courantes. On pourra même compter sur le NFC, le Bluetooth 5.0 ou encore le Wi-Fi 6. La polyvalence photo sera bel et bien là, avec un quadruple capteur 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Enfin, vous pourrez profiter de deux jours d’autonomie en utilisation modérée grâce à la batterie de 4 820 mAh. La charge rapide sera disponible.

Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 10T Lite.

Les points clés du Xiaomi Mi 10T Lite

Un écran IPS de 6,67 pouces 120 Hz

La puissante Snapdragon 750G

Un smartphone 5G à moindre coût

D’abord proposé à 299 euros, le Xiaomi Mi 10T Lite est maintenant disponible à 209 euros sur Amazon.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro à 238 euros

Sorti au même moment que le Xiaomi Redmi Note 10 en mars dernier, le Redmi Note 10 Pro propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces dont le taux de rafraîchissement peut grimper jusqu’à 120 Hz. Décidément, la marque se plaît à accorder des caractéristiques premium à ses smartphones à moins de 300 euros.

On aura aussi la chance de profiter d’un gros capteur principal de 108 mégapixels, qui donnera des clichés bien détaillés. Un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur complèteront l’affiche.

De plus, ce smartphone embarque une puce Snapdragon 732G, épaulée par 6 Go de mémoire vive. Celle-ci fera tourner toutes les tâches courantes sans ralentissement, y compris les jeux 3D. Côté autonomie, on pourra profiter d’une batterie de 5 020 mAh, et de la charge rapide 33W.

Si vous souhaitez avoir davantage d’informations, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Les points clés du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Un bel écran AMOLED

Un capteur principal de 108 mégapixels

Une bonne autonomie

Au lieu de 255,06 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est désormais proposé à 238 euros sur Amazon.

Le Xiaomi Poco F3 à 289 euros

Xiaomi n’a pas été avare en annonces, cette année. Le Poco F3 fait partie de ses nouvelles références, et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa fiche technique n’a rien à envier aux smartphones premium plus onéreux. Voyez plutôt : un écran AMOLED Full HD+ 120 Hz compatible HDR10+, une certification Dolby Atmos pour le son ou encore un SoC Snapdragon 870 nettement supérieur au Snapdragon 865 — sans oublier la compatibilité 5G.

Côté photo, le Xiaomi Poco F3 embarque un triple capteur 48 + 8 + 2 mégapixels. Mais ce n’est pas tout : ce smartphone propose également un mode Cinéma IA qui fournit plusieurs fonctionnalités en vidéo ; de quoi filmer des contenus de manière quasi pro.

Enfin, sa batterie de 4 520 mAh permettra de profiter d’une journée et demi d’utilisation, le tout complété par la charge rapide de 33W via USB-C.

Vous souhaitez avoir plus d’informations ? Vous pourrez alors faire un tour sur notre test complet du Xiaomi Poco F3.

Les points clés du Xiaomi Poco F3

Un écran AMOLED 120 Hz + HDR10+

La puissance du Snapdragon 870

Compatible 5G

Habituellement affiché à 349 euros, le Xiaomi Poco F3 est actuellement disponible à 289 euros sur Amazon.

Le Xiaomi Mi 11 5G à 648 euros

Si vous souhaitez miser sur le must chez Xiaomi, le Mi 11 5G sera tout désigné. Ses caractéristiques le hissent aisément parmi les meilleurs smartphones de 2021. D’abord, il a été le premier smartphone à intégrer la puce Snapdragon 888, ce qui le range parmi les téléphones Android les plus puissants du marché, que ce soit pour le jeu ou pour les tâches courantes qui ne connaîtront aucun ralentissement.

Son autre principal atout réside dans son écran, qui intègre une dalle AMOLED de 6,81 pouces, dotée d’une définition WQHD+ de 3 200 x 1 440 pixels. On aura en plus droit à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité HDR10+, ainsi qu’une excellente luminosité maximale. Rien que ça. Ajoutons à tout ce beau petit monde un capteur principal de 108 mégapixels et une très bonne polyvalence photo. L’autonomie sera un peu inférieure et ne dépassera pas la journée complète, sa batterie de 4 600 mAh ne suffisant pas à faire durer un smartphone aussi gourmand. Heureusement, on pourra se consoler avec la charge rapide, et même sans fil.

Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 11.

Les points clés du Xiaomi Mi 11 5G

Un écran AMOLED WQHD+ 120 Hz

Le premier smartphone avec un Snapdragon 888

Un gros capteur photo de 108 mégapixels

Initialement disponible à 749 euros, le Xiaomi Mi 11 5G est maintenant affiché à 648 euros sur Amazon.

Tout savoir sur Amazon Prime Day 2021

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 21 au 22 juin 2021, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

S’abonner à Amazon Prime

Comme son nom l’indique, Prime Day est un événement réservé aux membres Amazon Prime, il est donc indispensable de s’inscrire au service de la firme de Jeff Bezos pour profiter des différentes offres. Si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours offerts, ou 90 jours si vous êtes étudiant — uniquement pour les nouveaux comptes.

Pour ne rater aucune offre

L’équipe de Frandroid est au front pour vous relayer uniquement les meilleurs bons plans du Prime Day. Vous retrouverez de nombreux articles sur notre site, mais aussi des sélections par catégorie de produits, ou marque :

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater !

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans où seront diffusées toutes les meilleures offres du Prime Day 2021.