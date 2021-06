iPhone, iPad et accessoires : les produits Apple sont eux aussi en promotion pour le Prime Day

L'heure du Prime Day a sonné ! Lors de cet événement, la firme de Jeff Bezos propose une avalanche de promotions sur de nombreux produits. Ainsi, vous pouvez retrouver certaines références d'Apple (iPhone, Apple Watch ou iPad Pro) à un prix plus abordable qu'à l'accoutumée. Voici donc une sélection des meilleures offres sur Amazon.

Si un produit de la marque à la Pomme vous fait de l’œil depuis un moment, le Prime Day pourrait bien vous donner envie de craquer ! Du 21 au 22 juin prochain, les promotions pleuvent sur le site Amazon et la marque Apple n’est évidemment pas épargnée. En voici une sélection :

Les produits Apple en promotion pour le Prime Day

iPhone 12 mini : le plus petit des iPhone 👇

L’iPhone 12 mini est le smartphone le plus compact de la 12e génération d’iPhone. Mais si vous croyez qu’Apple a fait des concessions sur son format mini, et bien, c’est tout le contraire. Plus petit que les autres, lui aussi profite d’une dalle OLED Super Retina XDR, affichant une définition Full HD+, mais le tout dans un format compact de 5,4 pouces. Au niveau des performances, il embarque également la puissante puce A14 (gravée en 5 nm) compatible 5G.

Côté photo, la version mini dispose d’un double appareil photo 12 mégapixels, le même que l’iPhone 12 classique, en passant des objectifs grand-angle et ultra grand-angle. Mais qui dit mini format, dit mini batterie… En effet, sur ce modèle, il ne faudra pas vous à attendre à une autonomie endurante. Heureusement, la présence de la charge rapide et la charge sans fil via MagSafe, vous permettra de récupérer facilement des pourcentages.

L’iPhone 12 mini est intéressant pour :

Son petit format et son écran OLED de qualité

La grande puissance de puce A14 Bionic

Et sa compatibilité avec la recharge sans fil MagSafe

Lancé au prix de 809 euros, l’iPhone 12 mini en version 64 Go passe aujourd’hui à 639 euros pour les membres Amazon Prime. Pour les modèles 128 Go et 256 Go, il faudra compter respectivement 689 euros (au lieu de 859 euros) et 809 euros (au lieu de 959 euros)

iPhone 12 : le même que précédemment, mais en plus grand

L’iPhone 12 est l’un des smartphones les plus vendus de la marque à ce jour, ce qui en fait un produit très recommandable. En comparaison du modèle mini, son écran passe à une diagonale de 6,1 pouces pour un peu plus de confort visuel et son autonomie est améliorée pour encaisser un peu mieux les différentes tâches du quotidien. Pour le reste, ce sont les mêmes smartphones.

L’iPhone 12 est excellent grâce à …

Son écran OLED de 6,1 pouces

Sa puce A14 Bionic

Sa compatibilité avec la recharge sans fil

Lancé au prix de 909 euros, l’iPhone 12 64 Go passe aujourd’hui à 740 euros pour les membres Amazon Prime. Pour les modèles 128 Go et 256 Go, il faudra compter respectivement 797 euros (au lieu de 959 euros) et 804 euros (au lieu de 1 079euros)

Apple Watch Series 6 : la montre au service de la santé

L’Apple Watch Series 6 apporte très peu de changements par rapport à la génération précédente. On retrouve toujours un design au format rectangulaire, avec toutefois des bords plus fins et un écran plus grand — 1,78 pouce pour le modèle 40 mm. Mais là où la marque fait le plein de nouveautés, c’est au niveau de la santé. La Series 6 peut se vanter de bénéficier d’un ECG qui vous permet de réaliser un électrocardiogramme afin de détecter certains troubles cardiaques. On retrouve également un nouveau capteur de taux d’oxygène dans le sang. Elle est par ailleurs animée par la nouvelle puce S6 d’Apple, promettant une expérience utilisateur toujours fluide, jusqu’à 20 % plus rapide selon la marque. Le tout accompagné par le dernier système d’exploitation : WatchOS 7.

Elle est la montre connectée parfaite pour ceux et celles, qui veulent un suivi précis de leur santé, de leur sommeil et/ou de leur activité sportive. Comme les autres Apple Watch, la montre fonctionne uniquement avec un iPhone. Quant à son autonomie, la firme de Cupertino annonce une tenue de 18 heures. Elle pourra tenir une journée, si le mode Always-On-Display n’est pas constamment activé. Notez que la charge rapide est disponible et que 1 h 30 suffira pour qu’elle se recharge complètement.

L’Apple Watch Series 6 propose :

L’ECG et le capteur SpO2 pour un suivi santé toujours plus poussé

Un écran OLED et Always-On Display

Pour les iPhone uniquement

Lancé au prix de 429 euros, l’Apple Watch Series 6 (GPS, 40mm) passe aujourd’hui à 388,99 euros pour les membres Amazon Prime.

iPad Pro 12,9 2020 : l’expérience tablette grand format

Avec l’arrivée de la nouvelle version de l’iPad Pro intégrant la nouvelle puce M1, le modèle précédent est loin d’être obsolète, et est doté d’un excellent rapport qualité-prix pendant le Prime Day. L’iPad Pro 2020 dispose d’un design avec de fines bordures et un écran Liquid Retina de 12,9 pouces rafraichi à 120 Hz, qui offre une très bonne fluidité à l’affichage. Côté puissance, la tablette est assurée par la puce A12Z Bionic. Que ce soit pour du montage vidéo, de la navigation web, de la bureautique ou du jeu 3D, vous pourrez faire tourner tout cela sans aucun problème.

Grâce aux optimisations d’iPadOS, vous pourrez tenir environ, une journée d’utilisation loin d’une prise. De plus, l’iPad Pro 2020 se recharge plutôt rapidement via son port USB-C si vous investissez par la suite dans un chargeur 65 W. Enfin, au dos de l’iPad, vous retrouverez un double capteur photo, qui n’aura pas vraiment d’intérêt pour prendre des clichés comme avec un smartphone, mais il sera adapté pour des visioconférences, par exemple. Quant à la présence du capteur LiDAR, il a l’avantage de fournir le suivi de mouvement et la détection 3D, ainsi que de mesurer la profondeur. Un très bon point pour utiliser la réalité augmentée.

L’iPad Pro 2020 c’est :

Le double appareil photo + capteur LiDAR

Un somptueux écran Liquid Retina 12,9″ à 120 Hz

La puissance de la puce A12Z Bionic toujours d’actualité

Au lieu de 1 049 euros, l’iPad Pro 2020 (12,9 pouces, 128 Go, Wifi) est désormais au prix de 874,99 euros pour les membres Amazon Prime.

Apple Pencil : le stylet conçu pour les plus créatifs

L’Apple Pencil est le stylet de la marque à la Pomme, à destination des iPad. Il transforme donc la tablette d’Apple en carnet de notes, planche à dessin, toile ou à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. À la manière d’un stylo traditionnel, il permet de réaliser des tracés précis dans toutes les applications compatibles, afin de dessiner ou de naviguer, dans les différentes interfaces. La pointe est sensible à la pression ainsi qu’à l’inclinaison, elle offre donc la possibilité de réaliser des traits plus ou moins épais. L’Apple Pencil de première génération se recharge via la prise Lightning de la tablette, il est compatible avec la majorité des iPad équipés d’un de ses ports (iPad 6e génération et plus, iPad Pro 1/2 et iPad Air 2019).

L’Apple Pencil est intéressant pour :

Sa précision au pixel près

Son jumelage rapide

Sa bonne autonomie d’environ 10 heures

Au lieu de 99 euros, l’Apple Pencil 1e génération est désormais au prix de 84,99 euros pour les membres Amazon Prime.

Apple Pencil 2 : une nette amélioration

L’Apple Pencil de seconde génération propose une belle amélioration de l’accessoire. Celui-ci est maintenant sans-fil et perd son port Lightning. Il se fixe de façon magnétique sur la tranche de votre iPad Pro ou iPad Air. Quant au jumelage, il se fait de manière automatique sans aucun effort, et l’Apple Pencil se charge dans la foulée. Son design est différent de la génération précédente, le stylet est plus petit avec une partie plate. Certaines fonctionnalités vont ravir les plus créatifs : vous pouvez désormais, changer d’outil tout simplement en le touchant deux fois du bout du doigt sur la tranche du stylet. Il est uniquement compatible avec l’iPad Pro 2018/2020/M1 et avec l’iPad Air 2020.

Les points clés de l’Apple Pencil 2 :

La fixation magnétique

Un jumelage rapide et une recharge sans fil

Une bonne précision

Au lieu de 135 euros, l’Apple Pencil 2e génération est disponible en promotion à 114,99 euros sur Amazon.

Le combo clavier + souris made by Apple

À l’occasion du Prime Day, la firme de Jeff Bezos propose également de belles offres sur le Magic Keyboard et la Magic Mouse. Comme à son habitude Apple offre un design épuré et élégant sur ces deux produits. Ce sont les accessoires de prédilection des iMac, mais sont également compatibles sur les Mac Mini, Macbook ou encore sur les iPad sous iPadOS maintenant compatible avec les souris/trackpad et les claviers. Cependant, ces accessoires proposeront une compatibilité assez faible avec Windows et Android. Il s’agit d’accessoires destinés principalement à la Team Apple. Ils fonctionnent sans fil et se rechargent via un port lightning.

Le Magic Keyboard est disponible à 69,99 euros au lieu de 109 euros habituellement.

Quant à la Magic Mouse 2, elle s’affiche à 68,99 euros au lieu de 85 euros pour les Prime Day.

Tout savoir sur Amazon Prime Day 2021

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 21 au 22 juin 2021, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

S’abonner à Amazon Prime

Comme son nom l’indique, Prime Day est un événement réservé aux membres Amazon Prime, il est donc indispensable de s’inscrire au service de la firme de Jeff Bezos pour profiter des différentes offres. Si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours offerts, ou 90 jours si vous êtes étudiant — uniquement pour les nouveaux comptes.

Pour ne rater aucune offre

L’équipe de Frandroid est au front pour vous relayer uniquement les meilleurs bons plans du Prime Day. Vous retrouverez de nombreux articles sur notre site, mais aussi des sélections par catégorie de produits, ou marque :

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater !

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans où seront diffusées toutes les meilleures offres du Prime Day 2021.