Amazon vend au rabais ses produits Echo, Blink et Kindle pendant le Prime Day

Amazon profite de son Prime Day pour réaliser des réductions intéressantes sur ses propres références du monde de la Tech. Echo, Kindle ou Blink, nous avons sélectionné uniquement les meilleurs deals sur les meilleurs appareils de la firme de Jeff Bezos.

C’est la période du Prime Day ! Du 21 au 22 juin prochain, Amazon propose de nombreuses promotions sur les produits Tech les plus populaires. C’est d’ailleurs le cas des appareils maison du géant américain, dont certaines références se trouvent avec des réductions pouvant aller jusqu’à plus de 50 %. On vous donne tous les meilleurs bons plans dans cet article.

Les appareils Amazon en promotion pour le Prime Day

Echo Dot (4e génération) : le produit phare d’Amazon à moitié prix

L’Echo dot 4 est la dernière arrivée arrivée du côté des enceintes connectées chez Amazon. Elle adopte une forme sphérique un peu plus design et moderne que l’ancienne génération tout en étant un peu plus imposante. La bande lumineuse bleue est toujours présente en bas de l’appareil et s’active quand Alexa est sollicitée.

Cette nouvelle enceinte est également plus performante avec la présence d’un haut-parleur de 41 mm. Ce dernier délivre une expérience sonore complète avec des basses profondes et des aigus bien clairs. Il est bien évidement toujours possible de coupler l’enceinte à un système audio déjà existant comme une barre de son ou une enceinte externe via Bluetooth ou le port jack 3,5 mm.

L’assistante virtuelle Alexa est toujours au cœur de l’écosystème de l’enceinte avec les fameux skills qui permettent de personnaliser l’expérience utilisateur via des applications tierces compatibles. Il est même possible de contrôler et de gérer des appareils comme des ampoules, des prises électriques, des caméras et bien d’autres. Alexa est aussi bien pratique dans le cas où vous souhaiteriez commander un taxi ou faire n’importe quelle requête simplement par la voix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo Dot 4.

Echo Show 8 : l’assistant avec écran sous les 100 euros

L’Amazon Echo Show 8 est un appareil prenant l’aspect d’une tablette avec une enceinte dans le dos. Il dispose d’un design plus massif que les anciennes générations avec un écran LCD tactile de 8 pouces avec une définition HD suffisante pour afficher de nombreuses informations. L’echo Show 8 embarque aussi une caméra de 13 mégapixels dotée de la fonctionnalité Cadrage automatique qui permet de toujours vous maintenir au centre de l’image, bien pratique pour passer des appels vidéo.

Cette tablette made by Amazon est pensée pour la polyvalence : il est possible de naviguer sur Internet, afficher une vidéo, ou encore l’utiliser comme un cadre photo numérique. Les informations en temps réels sont affichées comme la météo, les actualités et les appareils connectés de votre domicile, l’Echo Show 8 servant aussi de hub central pour les maisons connectées.

Alexa est bien évidemment de la partie et il est possible de commander vos appareils à la voix ou simplement d’effectuer des requêtes et des recherches. Notez qu’il est tout de même possible de désactiver le microphone à l’aide d’un bouton dédié si vous souhaitez protéger votre vie privée.

Fire TV Stick 4K : transformez votre TV pour encore moins cher

Si vous ne possédez pas de TV connectées ou que l’interface de cette dernière ne vous convient pas, il existe la solution d’Amazon, le Fire TV Stick 4K, pour y remédier. Ce boîtier multimédia prenant la forme d’une clé HDMI tourne sous Fire OS et apporte une expérience utilisateur centrée autour des services Amazon et des applications compatibles. Ce modèle 4K permet d’attendre la résolution maximale de votre téléviseur en plus d’être compatible avec les normes vidéo HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision.

Une fois branché à l’arrière de votre TV, l’appareil se fait totalement oublier et vous permet de naviguer dans un écosystème de TV connectée fluide et ergonomique. Les services comme ceux d’Amazon tels que Prime Video et Amazon Music sont fortement mis en avant, mais on retrouve aussi les applications tierces comme Netflix, Spotify ou Molotov qu’il est possible de télécharger via le store.

La télécommande fournie permet de se balader facilement dans les menus et même contrôler entièrement votre TV et ses équipements annexes comme la barre de son. Elle embarque également un micro, très utile pour effectuer des commandes vocales avec Alexa et trouver un film, une série ou n’importe quel contenu.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Fire TV Stick 4K d’Amazon.

Blink Mini : la caméra de surveillance mini … aussi par le prix

L’Amazon Blink Mini est une caméra de surveillance pensée pour être utilisée en intérieur. Elle se branche sur une prise électrique et permet de surveiller votre maison ,habitat ou commerce de jours comme de nuit. Sa mise en marche est très simple : branchez la caméra et coupla là au Wifi grâce à l’application Blink Home Monitor.

Le capteur 1080p de la Blink Mini est doté d’un capteur de mouvement et le système met en avant les événements intéressants si vous souhaitez ne conserver que ceux-ci. Vous recevez également une notification dès qu’un mouvement est détecté lorsque le système est activé. Vous pouvez également configurer des zones spécifiques de détections si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter les sons ambiants grâce au microphone bidirectionnel intégré.

Alexa est également de la partie et permet d’activer l’enregistrement directement à la voix une fois la caméra couplée à un appareil servant de Hub central comme un écho dot ou un Echo Show par exemple. Amazon propose également l’achat d’un pack regroupant deux caméras afin de couvrir une surface plus importante de votre domicile.

Kindle : La liseuse éclairée endurante

La Kindle (version 2019) classique est une liseuse numérique dotée d’un écran de 6 pouces. Ce denier dispose d’une densité de pixels de 167 ppp. Très peu d’options de personnalisation de l’expérience sont au programme, mais elle reste tout de même très efficace à un prix plus que raisonnable.

Cette version de la Kindle embarque un éclairage frontal réglable afin d’obtenir le meilleur confort de lecture, quelle que soit la luminosité ambiante. De plus, son format ergonomique est pensé pour la lecture à une seule main. Amazon a misé sur un appareil favorisant la concentration, aucune notification ou autre distraction ne vous seront affichées pendant votre lecture. Elle dispose également d’une mémoire interne de 8 Go et d’une connexion WiFi, de quoi stocker des milliers de livres numériques sans fil. L’autonomie se compte en semaine, l’appareil pouvant tenir plus de 14 jours sans besoin de le recharger.

Si vous souhaitez opter pour une version plus évoluée de la Kindle, le modèle dit Paperwhite dispose d’une plus grande densité de pixel — 300 ppp — en plus d’une résistance à l’eau. Cette dernière passe sous les 100 euros en version 8 Go. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Kindle Paperwhite, n’hésitez pas à jeter un œil à notre test.

Tout savoir sur Amazon Prime Day 2021

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 21 au 22 juin 2021, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

S’abonner à Amazon Prime

Comme son nom l’indique, Prime Day est un événement réservé aux membres Amazon Prime, il est donc indispensable de s’inscrire au service de la firme de Jeff Bezos pour profiter des différentes offres. Si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours offerts, ou 90 jours si vous êtes étudiant — uniquement pour les nouveaux comptes.

