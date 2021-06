Amazon fait chuter les prix des smartphones les plus premium chez Samsung

Le géant coréen est à l'honneur pendant le Prime Day d'Amazon. En effet, quelques références du haut du panier de chez Samsung sont à prix très réduit spécialement pour l'événement, en passant des derniers flagships de la marque jusqu'aux smartphones pliables.

Les smartphones haut de gamme de Samsung sont désormais représentés dans deux catégories : tout d’abord celle des fleurons (ou flagships) avec la gamme des Galaxy S, puis les smartphones pliables. Dans les deux cas, la facture est salée vu qu’on parle de produits premium, mais il est parfois possible de les obtenir avec de belles promotions, comme c’est le cas en ce moment grâce à l’événement Prime Day qui se déroule du 21 au 22 juin 2021 sur Amazon.

Les smartphones Samsung en promo pour le Prime Day

Samsung Galaxy S21+ : le smartphone équilibré

Le Samsung Galaxy S21+ propose un écran de 6,7 pouces d’une excellente qualité, puisque Super AMOLED (protégé par du Gorilla Glass 7) affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraichissement à 120 Hz qui s’adapte automatiquement en fonction du contenu consulté. Il peut alors être à 10 Hz quand vous regardez simplement une photo et passer jusqu’à 120 Hz lorsque vous scrollez sur votre réseau social favori.

Les bonnes performances du smartphone sont assurées par un puissant Exynos 2100 gravé en 5 nm, avec 8 Go de mémoire vive. Il s’agit d’une configuration quasi équivalente à ce que propose Qualcomm avec son Snapdragon 888 afin de profiter de vos jeux dans la meilleure de qualités, et sans ralentissements. Ce dernier point vaut aussi pour l’expérience utilisateur, qui se veut d’ailleurs très agréable sous One UI. En ce qui concerne l’autonomie, comptez une journée maximum avec de la charge rapide et sans fil au programme.

Pour la photo, on retrouve un module triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière et une caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant. La qualité est évidemment au rendez-vous, avec de nombreuses possibilités comme les vidéos en 4K/60 fps sur tous les capteurs. Le capteur principal permet, comme l’année dernière, de prendre des vidéos en 8K, de faire des photos en plein format à 64 mégapixels et de zoomer sans perte jusqu’à x3.

Samsung Galaxy S21 Ultra : le nec plus ultra

Le Samsung Galaxy S21 Ultra propose une importante montée en gamme par rapport au S21 Plus, à commencer par son design. Son écran n’est pas plat et propose de se différencier en incurvant ses bords sur les côtés. La diagonale passe d’ailleurs à 6,8 pouces et la définition monte jusqu’au Quad HD à 3 200 x 1 440 pixels. Le taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz est toujours de la partie. Il est d’ailleurs possible d’utiliser le S Pen sur ce smartphone, mais il n’est pas inclus.

À l’arrière, on remarque tout de suite que le module photo qui s’enroule sur la gauche du smartphone est bien plus protubérant que sur le S21+, avec un alliage en aluminium très réussi. La photo est d’ailleurs l’un des points forts du S21 Ultra, où ses gros capteurs font tout simplement des merveilles. Il s’équipe d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, d’un téléobjectif x3 de 10 mégapixels, d’un autre téléobjectif, cette fois-ci x10, toujours de 10 mégapixels et d’un capteur ToF (Time of Flight). Le résultat est au rendez-vous, où Samsung arrive maintenant à proposer un zoom numérique jusqu’à x100 bien moins anecdotique que sur le S20 Ultra.

Il s’équipe ensuite du même SoC Exynos 2100 gravée en 5 nm que ses petit-frères, mais avec 12 ou 16 Go de RAM selon le modèle choisi. Les performances sont donc légèrement boostées grâce à l’ajout d’une plus grande capacité de mémoire vive. Pour l’autonomie, c’est une batterie de 5 000 mAh qui est incorporé dans la coque du S21 Ultra, pour une autonomie de deux jours si votre utilisation est modérée.

Samsung Galaxy Z Flip 5G : le plus mignon des smartphones pliables

Le Samsung Galaxy Z Flip 5G est exactement le même smartphone pliable que la version classique, à un détail majeur près. Le processeur intégré est désormais le Snapdragon 865+ pour plus de puissance et une compatibilité avec le nouveau réseau mobile ultra rapide.

Pour le reste, rien ne change. Les 8 Go de mémoire vive et les 256 Go de stockage sont toujours là, tout comme le double capteur photo 12 + 12 mégapixels (avec objectif ultra grand-angle) et la caméra frontale de 10 mégapixels logée dans le poinçon de l’écran. Même la batterie est identique avec seulement 3 300 mAh, ce qui peut paraître assez peu pour un smartphone plus puissant et compatible 5G. La charge rapide et sans fil est toujours de la partie.

Si on apprécie tant ce smartphone, c’est surtout pour l’écran AMOLED de 6,7 pouces qui se plie horizontalement pour prendre moins de place dans la poche. Avec la charnière à position libre, des usages pratiques s’en découlent, comme le fait de pouvoir poser le smartphone sur une table en passant un appel vidéo ou en regardant une vidéo. L’interface One UI a évidemment été adaptée à ce format. Il y a également un second petit écran de 1,06 pouce au niveau du clapet pour avoir un aperçu des notifications et accéder à quelques paramètres rapides, au besoin.

Samsung Galaxy Z Fold 2 : le meilleur smartphone pliable

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est une bien meilleure version que le premier Fold. Il améliore sous tous les aspects la formule induit par son prédécesseur, en commençant avec son design qui fait beaucoup moins prototype qu’auparavant. L’écran avant s’étend d’ailleurs cette fois-ci sur quasi toute la façade avec ses 6,23 pouces de diagonale. Ce dernier est bien plus intéressant à exploiter, même si l’on peut regretter son format 25:9 particulièrement fin.

En dépliant le smartphone, on découvre ensuite un immense écran de 7,3 pouces au format 22,5:18 et affichant une définition très semblable au QHD+. C’est un confort de lecture inégalable, d’autant plus avec la présence du mode 120 Hz adaptatif qui s’ajustera en fonction de votre utilisation. L’interface One UI est par ailleurs bien adaptée à ce grand format et permet d’afficher plus d’informations — sur certaines applications uniquement — grâce à une option dans les paramètres, au lieu de simplement zoomer le contenu.

Vous pourrez alors profiter de vos contenus préférés de la meilleure des façons avec ce Galaxy Z Fold 2, et faire même quelques parties de jeux 3D grâce à son puissant Snapdragon 865+ épaulé par 12 Go de mémoire vive. Vous pourrez également prendre de belles photos avec le module triple capteur de 12 mégapixels. L’autonomie est enfin un peu juste si vous utilisez constamment le grand écran. Préférez une utilisation mixte pour tenir toute la journée.

Tout savoir sur Amazon Prime Day 2021

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 21 au 22 juin 2021, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

S’abonner à Amazon Prime

Comme son nom l’indique, Prime Day est un événement réservé aux membres Amazon Prime, il est donc indispensable de s’inscrire au service de la firme de Jeff Bezos pour profiter des différentes offres. Si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours offerts, ou 90 jours si vous êtes étudiant — uniquement pour les nouveaux comptes.

Pour ne rater aucune offre

L’équipe de Frandroid est au front pour vous relayer uniquement les meilleurs bons plans du Prime Day. Vous retrouverez de nombreux articles sur notre site, mais aussi des sélections par catégorie de produits, ou marque :

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater !

Pensez aussi à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans où seront diffusées toutes les meilleures offres du Prime Day 2021.