Les meilleurs casques et écouteurs sont à prix réduit pour le Prime Day

Nombre de références audio sont en promotion durant le Prime Day d'Amazon. Sony, Bose, Jabra... toutes les plus grandes marques y passent. Voici notre sélection des meilleurs deals disponibles durant ces 2 jours.

Du 21 au 22 juin, c’est le Prime Day chez Amazon. À cette occasion, le revendeur propose des deals importants sur de nombreux produits high-tech. Si vous souhaitiez vous offrir un casque ou des écouteurs dans fil, c’est le moment de jeter un œil à notre guide spécial audio avec des réductions parfois jamais vues sur des références en la matière.

Les casques et écouteurs sans fils en promotion pour le Prime Day

Sony WF-1000XM3 : l’ancienne référence des écouteurs sans fil

Malgré la sortie récente des excellents WF-1000XM4, les écouteurs sans fils Sony WF-1000XM3 restent encore dans la course surtout avec un prix aussi bas rarement vu sur Amazon.

Avec leur format intra-auriculaire, ces écouteurs sans-fils dits « True Wireless » proposent une expérience sonore de premier ordre pour ce type d’appareil. On y retrouve la signature audio du constructeur japonais qui offre une expérience équilibrée et qui évite les fuites sonores et les grésillements typique des écouteurs classiques. La réduction de bruit active est bien de la partie et fait toujours partie des meilleures du marché, à armes égales avec les fameux Airpods Pro d’Apple.

Enfin côté batterie, il fait compter sur près de 8 heures sur une seule charge et le boîtier permet de rajouter entre 24 et 32 heures en tout. En revanche, ce dernier ne dispose pas de charge sans fils.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur notre test complet des Sony WF-1000XM3.

Anker Soundcore Life Q30 : un casque sans fil à réduction de bruit active très abordable

Dans la catégorie des casques à réduction de bruit à petit prix, la marque Anker se positionne à une place confortable. Ayant fait évoluer leur formule sur de nombreux modèles, le Soundcore Life Q30 constitue un excellent deal et c’est encore plus le cas avec les Prime Day.

Le Soundcore Life Q30 est un casque de type supra-auriculaire et circum-aural venant englober l’ensemble de l’oreille une fois posé sur la tête. Malgré son aspect volumineux, il est très agréable à porter via son poids maîtrisé et les coussinets en mousse de ses écouteurs.

Le son n’est évidemment pas au niveau d’un casque Bose ou Sony, mais a le mérite de proposer un rendu des médiums fidèles et une réduction de bruit active efficace . L’autonomie est également excellente avec 40 heures avec réduction de bruit, et jusqu’à 60 heures sans grâce à la batterie embarquée de 720 mAh.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Anker Soundcore Life Q30.

Bose Headphone 700 : la référence de Bose

Le casque audio Bose Headphones 700 est le casque grand public de la marque américaine. Il dispose d’un design circum-aural sans fil très différent du Bose QC 35 avec un arceau fin et des oreillettes plus grandes. Ces dernières recouvrent entièrement les oreilles afin d’isoler parfaitement du bruit ambiant. Cette isolation est aussi mise en valeur par la réduction de bruit active très impressionnante.

Le casque dispose également d’un système Bluetooth multipoints, bien pratique pour passer d’un appareil à l’autre facilement. Le son Bose est bien présent avec une emphase sur les basses et une amplification de qualité.

Enfin, le casque est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri. L’autonomie se situe entre 20 et 30 heures en fonction de l’application de la réduction de bruit ou non.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet.

Jabra Elite 75T : le meilleur rapport qualité-prix pour des écouteurs sans fils.

Fort de son expérience sur la gamme Elite, Jabra a rempilé en 2020 avec les 75T , des écouteurs sans fil faisant une forte concurrence eaux références de chez Sony, Apple et Bose.

Cette version améliorée gomme les certaines faiblesses de ses prédécesseurs avec de meilleures dimensions, un design mieux pensé pour tenir au maximum sur les oreilles et un confort accru. L’ emplacement des boutons est également mieux agencé et la présence d’un capteur intégré qui met en pause automatiquement la musique écoutée une fois les écouteurs retirés.

Pas de réduction de bruit active, mais l’isolation passive est de très bon niveau. La fonction « hear through » permet même de laisser passer les sons extérieurs pour être conscient de son environnement sonore et éviter au maximum les potentiels accidents.

Les Jabra 75t peuvent tenir plus de 7 heures et son étui de recharge autorise jusqu’à 2 charges et demie.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet.

Sony MDR-1AM2 : un casque Hi-Res Audio à moitié prix

Quand il s’agit de casques audio, la gamme MDR de Sony est incontournable. C’est donc aussi le cas du modèle MDR-1AM2, un casque certifié Hi-Res Audio qui voit son prix dégringoler pendant les primes Day.

Ce casque circum-aural reprend le design de son prédécesseur avec tout de même plus de légèreté, seulement 187 grammes. Le confort a été pensé pour de longues sessions d’écoute. Avec son arceau réglable. Il conviendra d’ailleurs à toutes les morphologies grâce à ses oreillettes pivotantes recouvertes de coussinets en mousse à mémoire de forme.

Le son est forcément d’excellente facture avec surtout une compatibilité Hi-Res audio permettant de profiter des formats son sans compressions les plus connues comme les FLAC, ALAC ou WAV. Forcément il faut dire adieu au sans fil, mais le casque eécouteurst fournir avec 2 câbles jacks : l’un de 4,4 mm et l’autre de 3,5 mm en fonction de votre appareil cible.

