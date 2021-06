Samsung Neo QLED : 600 € de réduction sur ce TV 4K Mini LED de 65 pouces

Le QLED peut être une bonne alternative afin de profiter d'une meilleure qualité d'affichage sans le prix encore top élevé de l'OLED. Annoncée début 2021, la nouvelle gamme Mini LED de Samsung profite actuellement d'une belle réduction pour son modèle 65 pouces en passant de 2290 à 1690 euros via un code promo couplé à une offre de remboursement différée, ou ODR.

La technologie OLED est certes théoriquement parfaite, mais extrêmement difficile à produire et plutôt onéreuse, notamment pour l’achat d’un nouveau téléviseur. Samsung l’a bien compris et a récemment lancé sa nouvelle gamme de TV Neo QLED profitant de la technologie Mini LED très efficace et plus abordable dans les coûts de fabrication. Le modèle 65QN90AATXXC en est bien évidemment équipé et il est possible de se l’offrir aujourd’hui pour 600 euros de moins.

Ce que propose le TV Samsung Neo QLED 65QN90AATXXC

Une dalle QLED avec contrastes et luminosité améliorés

Compatible HDR 10 et HDR 10 +

HDMI 2.1

Affichée à 2 290 euros sur Cdiscount, le TV Samsung Neo QLED 65QN90AATXXC revient à 1 690 euros en utilisant le code promo 300TELE sur Cdiscount et en cumulant avec une ODR de 300 euros valable sur ce modèle.

Une TV 65 Pouces avec la nouvelle norme Neo QLED

Avec un design tout en sobriété et pouvant s’appâter partout, le téléviseur Samsung Neo QLED 65QN90AATXXC étonne surtout par sa taille, mais également par sa finesse. De plus, il dispose de bordures d’écran très fines afin de ne pas gâcher l’immersion une fois les yeux rivés dessus. Il faut dire que Samsung n’a pas fait les choses à moitié côté qualité d’image puisque cette TV inclut la nouvelle technologie Mini LED sous l’appellation Neo QLED. Concrètement, cela signifie que cette dalle LCD propose des LED près de 40 fois plus petites que les dispositifs classiques afin de gagner encore plus en précision des couleurs et taux de contraste.

Outre une dalle 100 Hz affichant une définition maximale de 3840 x 2160 , ce modèle profite d’une compatibilité avec les normes vidéo HDR10 et HDR10+. Il faut malheureusement faire sans le Dolby Vision, mais Samsung a préféré mettre l’accent sur son processeur maison qui se charge d’upscaler l’image pour lui permettre de s’afficher en 4K. Ce qui est parfait pour les contenus Full HD qui s’affichent parfois assez mal sur des définitions plus grandes.

Pour le gaming, le cinéma et le divertissement en général

Avec sa connectique HDMI 2.1, ce modèle autorise l’affichage en 4K à 120 Hz, ce qui est parfait pour les joueurs disposant d’une console de dernière génération. Il prend également en charge le VRR (taux de rafraîchissement variable) et le FreeSync pour éviter les déchirures d’écran en jeu et le phénomène de tearing. Le son n’a pas été mis de côté non plus avec l’apport de la fonction la fonction Q-Symphony qui permet le la synchronisation simultanée des haut-parleurs du téléviseur et d’un autre dispositif compatible afin d’obtenir une spécialisation sonore fidèle. Autre option de son bien pratique, le système Active Voice Amplifier ou AVA qui détecte les nuisances sonores et augmente automatiquement le volume des voix.

Enfin, Samsung oblige, TizenOS est toujours de la partie et permet de naviguer de façon ergonomique dans les menus du téléviseur tout en profitant des services et des applications compatibles comme Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify, etc. Google Assistant et Alexa font office d’assistants vocaux et il est possible de diffuser du contenu depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur grâce aux fonctions de diffusion sans-fils compatibles.

Le TV Samsung Neo QLED 65QN90AATXXC face à la concurrence

