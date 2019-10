Vous recherchez des écouteurs sans fil performant, mais vous ne voulez pas faire un trou dans votre budget pour autant ? Nous avons la solution : les Xiaomi Mi True Wireless sont aujourd'hui remisés à 59 euros sur Gearbest, au lieu de 79 euros sur le Mi Store.

Les Xiaomi Mi True Wireless sont la réponse, qui plus est abordable, aux AirPods d’Apple. Ils proposent tout ce que l’on peut attendre d’une paire d’écouteurs sans fil. Ils sont agréables à porter, s’enlèvent facilement du boîtier de charge et offrent par ailleurs une bonne autonomie. De plus, ils sont compatibles Bluetooth 4.2 et supportent mêmes les codecs AAC. Pour couronner le tout, le rapport qualité/prix est excellent par rapport à la concurrence.

Les Xiaomi Mi True Wireless en bref

Une bonne stabilité malgré l’absence du Bluetooth 5

Une qualité sonore au rendez-vous

Un rapport qualité/prix excellent

En utilisant le code promo GBXMTWS01, les écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Wireless sont disponibles à 59 euros sur Gearbest. Une baisse de 20 euros en comparaison du prix de 79 euros proposé sur le Mi Store.

Les Xiaomi Mi True Wireless en détail

Le Mi True Wireless possède un design étrangement similaire aux AirPods. Coïncidence ? Pas du tout. Xiaomi ne cache pas son inspiration assumée pour la firme de Cupertino. Eux aussi sont blancs, dans un boîtier de charge tout aussi blanc, avec également des tiges qui dépassent pour assurer un bon maintien au quotidien. En revanche, ils sont très différents de la solution d’Apple.

On retrouve quelques similitudes avec la première génération d’AirPods, notamment la compatibilité Bluetooth 4.2 et la prise en charge des codecs AAC, mais c’est loin d’être une alternative aux écouteurs sans fil d’Apple. Pourquoi ? Tout simplement pour son écosystème. Ceci étant dit, les Mi True Wireless peuvent tout à fait être utilisés sur un iPhone. Siri manquera à l’appel, mais Google Assistant est bien de la partie pour les utilisateurs Android. Pour activer l’assistant vocal, il suffit de toucher à 2 reprises la zone tactile de l’écouteur gauche. D’autres manipulations sont disponibles : toucher deux fois l’écouteur droit pour mettre en pause et toucher longuement l’un ou l’autre pour activer le système de réduction de bruit. Eh oui, les écouteurs sans fil de Xiaomi proposent une réduction de bruit active pour améliorer l’immersion pendant l’écoute.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est estimée à 10 heures environ avec le boîtier qui se recharge via USB-C. Avant de tomber à plat, les écouteurs peuvent tenir un peu plus de 3h30 selon notre test des Mi True Wireless.

