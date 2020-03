L’Amazon Echo Dot avec horloge intégrée a rarement été aussi abordable

La nouvelle version de la mini enceinte Amazon Echo Dot avec une horloge intégrée est aujourd'hui tombée bien bas. On la trouve à seulement 39 euros au lieu de 69 euros habituellement.

En comparaison du modèle classique, le nouveau modèle de l’Amazon Echo Dot lancé en fin d’année 2019 a la particularité d’intégrer des LED lumineuses pour afficher l’heure, la température extérieure ou encore un minuteur.

Bref, c’est l’objet Tech indispensable pour votre table de chevet, aujourd’hui avec plus de 40 % de réduction.

En bref

Le même design,

Avec les mêmes caractéristiques que l’ancien modèle…

… Mais c’est un bon réveil !

Au lieu de 69 euros, L’Echo Dot avec horloge intégrée est aujourd’hui disponible à 39 euros sur Amazon, ce qui représente 30 euros d’économie sur son prix d’origine.

Si vous n’avez que faire de l’horloge, notez que l’Amazon Echo Dot classique est disponible à moitié prix, soit à 29 euros au lieu de 59.

Enfin, si vous préférez au contraire faire péter les décibels, l’Amazon Echo (3e gen) est également en promotion à 69 euros sur Amazon, contre 99 euros habituellement.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, l’Amazon Echo Dot 3e génération avec horloge reprend le même design tout rond tout mignon du modèle précédent, mais avec l’ajout de LED lumineuses pour afficher l’heure, la température extérieure ou encore des minuteurs. C’est un bon réveil à disposer sur votre table de chevet, d’autant plus avec la fonctionnalité snooze qui permet par un simple tapotement sur le dessus de l’enceinte de repousser le réveil de quelques minutes.

On retrouve les mêmes caractéristiques que la version 2018 puisqu’aucun élément de la fiche technique n’a été modifié. La mini enceinte de 2019 intègre les mêmes micros et les mêmes haut-parleurs. Elle a d’ailleurs toujours la possibilité de se connecter via câble jack ou Bluetooth à un système audio déjà existant pour améliorer la qualité sonore.

En ce qui concerne Alexa, vous pouvez évidemment lui demander tout ce que vous voulez, que ce soit pour discuter, jouer ou mettre vos musiques favorites via Amazon Music, Spotify ou Deezer. Il est également possible de contrôler certains objets connectés, si et seulement s’ils sont compatibles avec l’assistant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo Dot avec horloge.

