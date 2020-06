Déstockage Amazon : c’est le bon moment de craquer pour les produits Echo et Fire TV Stick

Vous souhaitez équiper votre intérieur à petit prix ? Cela tombe bien, Amazon propose aujourd'hui de fortes promotions sur ses produits incontournables de la maison connectée, en passant de l'Echo Dot jusqu'au Fire TV Stick, avec des remises allant jusqu'à 50 %.

Les produits estampillés Amazon sont nombreux et rejoignent un seul et même écosystème. Ils offrent une bonne alternative à Google et Apple pour s’équiper avec des objets connectés répondant uniquement à Alexa, l’assistant virtuel de la firme de Jeff Bezos.

Le géant américain propose aujourd’hui de nombreuses réductions sur une sélection de ses produits incontournables pour commencer ou compléter une installation domotique, en passant de l’enceinte connectée à l’écran connecté, jusqu’au dongle HDMI.

Les offres en un clin d’œil :

La gamme Fire TV Stick

Amazon Fire TV Stick à 24,99 €

Comme le Chromecast, le Fire TV Stick est une clé HDMI à brancher sur un téléviseur. Son utilisation est toutefois bien différente. La solution de Google nécessite obligatoirement un appareil pour diffuser le contenu (smartphone, tablette, etc.). Celle d’Amazon se suffit simplement à elle-même grâce à son OS intégré. Vous pouvez vous balader tranquillement dans les menus via la télécommande, qui intègre dorénavant Alexa pour effectuer des commandes vocales.

En bref

Une alternative abordable aux box TV

Plus complet qu’un Chromecast grâce à son OS intégré

Tous les services Amazon disponibles, mais aussi les autres

Le Fire TV Stick est aujourd’hui disponible à 24,99 euros au lieu de 39,99 sur Amazon.

Amazon Fire TV Stick 4K à 44,99 €

Ce modèle 4K du Fire TV Stick convient évidemment plus à celles et ceux qui ont un TV 4K à domicile. Celui-ci est effectivement capable d’afficher du contenu en Ultra Haute Définition à 60 images par seconde. De plus, il supporte également les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision.

En bref

De la 4K à 60 images par seconde

Les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision

La nouvelle télécommande avec l’assistant virtuel Alexa

Le Fire TV Stick 4K est aujourd’hui disponible à 44,99 euros au lieu de 59,99 sur Amazon.

La gamme Echo

Amazon Echo Flex à 24,99 €

L’Amazon Echo Flex est un moyen simple et efficace pour intégrer Alexa dans plusieurs pièces de la maison. Il se branche simplement à une prise murale pour répondre à toutes vos questions et contrôler vos objets connectés dans les pièces où il n’y a pas forcément besoin d’une enceinte, par exemple.

En bref

Simple à utiliser

Alexa dans toutes les pièces

Possible de le connecter à une enceinte

L’Echo Flex est aujourd’hui disponible à 24,99 euros au lieu de 29,99 sur Amazon.

Amazon Echo Dot à partir de 29,99 €

L’Echo Dot (3e génération) est la mini enceinte connectée d’Amazon. Elle adopte la forme d’un petit galet pour passer inaperçue à l’intérieur de votre domicile. Elle a d’ailleurs la particularité de pouvoir se connecter à un système audio déjà existant via Bluetooth ou son port jack afin d’améliorer la qualité sonore.

C’est une bonne porte d’entrée pour se familiariser avec Alexa, mais à petit prix. Retrouvez notre avis complet dans notre test.

En bref

Son design en forme de galet

Les Skills pour personnaliser l’expérience

Elle peut se connecter à un système audio existant

L’Echo Dot (3e génération) est aujourd’hui disponible à 29,99 euros au lieu de 59,99 sur Amazon.

Le modèle de l’Echo Dot avec horloge intégré est quant à lui remisé à 39,99 euros au lieu de 69,99.

Amazon Echo à partir de 64,99 €

L’Amazon Echo de la troisième génération se rapproche désormais davantage du modèle Echo Plus destiné à offrir une meilleure expérience sonore. Amazon affirme que « les basses sont plus fortes » et que « les médiums et les aigus sont plus clairs » que sur l’ancien modèle. Il embarque également les membranes en néodyme que l’on retrouve déjà sur l’Echo Plus pour améliorer le tout.

En bref

Le design en cylindre

Le haut-parleur dédié aux graves

Une meilleure qualité sonore que l’ancien modèle

L’Echo de la troisième génération est aujourd’hui disponible à 64,99 euros au lieu de 99,99 sur Amazon.

On trouve également l’Amazon Echo Plus à seulement 84,99 euros au lieu de 149,99, avec une ampoule connectée Philips Hue (White) offerte.

Amazon Echo Show 5 à 69,99 €

L’Amazon Echo Show 5 embarque l’assistant Alexa, avec une enceinte dans le dos et un écran de 5,5 pouces à l’avant. Il est alors possible de naviguer librement sur Internet, afficher une vidéo (sauf pour YouTube et Netflix), faire défiler des photos de vacances – comme le fait un cadre photo numérique – ou tout simplement de contrôler vos objets connectés compatibles. Ce produit trouve tout son sens si vous entourage en est également équipé.

En bref

La qualité sonore de l’enceinte

Un écran de 5,5 de bonne facture

Une intégration parfaite dans l’écosystème Amazon

L’Echo Show 5 est disponible à 69,99 euros au lieu de 89,99 sur Amazon.

