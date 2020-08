Amazon Echo : les meilleurs produits de la gamme sont en promotion pour la rentrée

Amazon a réussi à s'imposer comme l'un des cadors du marché des enceintes connectées grâce à son assistant vocal Alexa. Ses produits sont en ce moment en promotion chez Amazon, on vous récapitule tout ça.

« Alexa, montre-moi les dernières offres Amazon Echo ». Les meilleurs produits de la gamme Echo sont en promotion chez Amazon à l’occasion de la rentrée ! Connectez votre maison avec ces différents produits qui embarquent l’assistant vocal Alexa.

L’Amazon Echo Flex à 24,99 euros

Comme son nom l’indique, l’Echo Flex est la version flexible de l’enceinte connectée. Ce petit bloc se branche directement sur une prise électrique et fonctionnera ensuite comme un produit Echo classique avec Alexa, à une exception près : on peut y ajouter des accessoires. En dessous du Flex se trouve un port USB sur lequel fixer des accessoires dédiés comme une horloge, un détecteur de mouvement ou une veilleuse.

On retrouve également un port jack 3,5 mm et une connectivité Bluetooth pour utiliser une enceinte externe afin d’écouter de la musique depuis les services compatibles avec Alexa comme Spotify, Amazon Music, Deezer ou Apple Music.

L’Echo Flex en bref

Un petit produit ne prenant qu’une simple prise de courant

Les accessoires à brancher en USB

Le produit Amazon Echo le plus abordable

L’Amazon Echo Flex est disponible à 24,99 euros sur Amazon au lieu de 29,99 euros habituellement.

L’Amazon Echo Dot à partir de 29,99 euros

Avec l’Echo Dot, on passe cette fois-ci dans la partie Echo des enceintes connectées à part entière. Le Dot est la version mini, parfaite notamment pour ceux vivant dans un petit appartement et qui n’ont pas forcément besoin d’une imposante et puissante enceinte dans leur salon. Son design est d’ailleurs très élégant avec cette barre lumineuse qui fait le tour de l’enceinte pour signaler quand Alexa vous écoute. Grâce à l’assistant vocal justement, vous pouvez contrôler vos objets connectés, diffuser de la musique ou bien plus encore grâce aux Skills d’Amazon. La qualité sonore est d’ailleurs largement suffisante pour une soirée entre amis et l’Echo Dot peut également se connecter en filaire ou en Bluetooth à une enceinte externe.

Il existe deux versions de l’Echo Dot 3 : avec ou sans horloge. Pour 5 euros de plus, l’heure et d’autres informations pourront être affichées sur la face avant de l’Echo Dot, telles que la température pour votre thermostat connecté ou le volume sonore.

L’Echo Dot 3 en bref

Un format mini

Un design élégant

Une bonne enceinte

L’Amazon Echo 3 (sans horloge) est disponible à 29,99 euros sur Amazon au lieu de 59,99 euros habituellement.

L’Amazon Echo 3 (avec horloge) est disponible à 34,99 euros sur Amazon au lieu de 69,99 euros habituellement.

L’Amazon Echo Plus à 74,99 euros (avec ampoule Philips Hue offerte)

Avec l’Echo Plus, on passe à une version classique un peu améliorée de la gamme. On retrouve un design similaire à l’Echo Dot avec ce revêtement en tissu et la barre lumineuse sur le haut. L’enceinte est évidemment bien plus puissante que le Dot avec un meilleur microphone et surtout un meilleur système sonore qui permettra d’écouter de la musique lors d’une soirée assez bondée sans trop de problèmes. Pour tous ceux qui utilisent des objets connectés ZigBee, l’Echo Plus peut servir de hub pour tous les connecter ensemble plutôt que de devoir passer par le pont de connexion ZigBee lui-même. Petite fonctionnalité gadget, un capteur de température est intégré à l’enceinte pour demander à l’Alexa la température de votre maison.

Pour cette offre, Amazon offre également une ampoule connectée Philips Hue White E27 d’une valeur comprise entre 20 et 30 euros, selon le revendeur.

L’Echo Plus en bref

Un design toujours aussi élégant

Une enceinte puissante

L’ampoule Philips Hue offerte

L’Amazon Echo Plus 2 est disponible à 74,99 euros sur Amazon au lieu de 149,99 euros avec une ampoule connectée Philips Hue White E27 offerte.

L’Amazon Echo Show à partir de 69,99 euros

La gamme Echo Show est la version smart display pour Alexa. Ces produits offrent les mêmes fonctionnalités qu’une enceinte connectée, mais avec un écran pour obtenir les informations illustrées comme la météo, votre calendrier ou une recette de cuisine. Un écran permet notamment d’avoir des fonctionnalités inédites par rapport aux enceintes : regarder l’image d’une caméra de sécurité compatible, afficher les paroles d’une chanson pendant sa lecture, apprécier un film ou une série avec Amazon Prime Video ou réaliser des appels vidéo via Skype grâce à la webcam située sur le haut de l’appareil.

L’Echo Show est en promotion sur deux formats : l’écran 5 pouces, destiné plutôt à une chambre ou un bureau, et l’écran 8 pouces, qui trouvera parfaitement sa place dans un salon ou dans la cuisine par exemple.

L’Echo Show en bref

Les fonctionnalités des enceintes Echo

Des fonctionnalités exclusives à l’écran

Plusieurs formats d’écran

L’Amazon Echo Show 5 est disponible à 69,99 euros sur Amazon au lieu de 89,99 euros habituellement.

L’Amazon Echo Show 8 est disponible à 89,99 euros sur Amazon au lieu de 129,99 euros habituellement.