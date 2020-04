Les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds sont presque à moitié prix

Les Samsung Galaxy Buds profitent aujourd'hui d'une excellente promotion, puisqu'ils sont disponibles à 79 euros au lieu de 149 sur Cdiscount. C'est presque moitié prix !

Les Samsung Galaxy Buds ont accompagné les membres de la famille S10 a leur sortie, il y a plus d’un an de cela. Depuis, un nouveau modèle « Plus » est disponible et la marque coréenne a même récemment annoncé ses premiers écouteurs true wireless avec réduction de bruit active. Deux facteurs qui permettent aujourd’hui d’obtenir l’ancien modèle à prix cassé, pourquoi se priver ?

En bref

Une bonne isolation passive

La compatibilité charge sans fil

La signature sonore signée par AKG

Au lieu de 149 euros au lancement, les Samsung Galaxy Buds sont aujourd’hui disponibles à seulement 79 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

Les Samsung Galaxy Bud proposent un design compact en forme de capsule. L’avantage ? Aucune tige ne dépasse ce qui est idéal pour celles et ceux qui ne portent pas dans leur cœur le design beaucoup trop connu des AirPods. Ceci étant dit, ils se glissent parfaitement dans le creux des oreilles, tout en étant agréables à porter, même pendant plusieurs heures.

Ils profitent par ailleurs d’une qualité sonore très satisfaisante en se reposant sur le savoir-faire du constructeur AKG. Il faut toutefois préciser que les morceaux écoutés produisent souvent un aspect non naturel, notamment traduit par une légère distorsion sur les morceaux complexes avec beaucoup d’instrumentations. Ça plait ou ça ne plait pas, mais les écouteurs de Samsung ont le mérite de disposer d’une sonorité propre et originale.

Point de réduction de bruit active ici, mais l’isolation passive fait déjà du bon travail pour éliminer un minimum les parasites extérieurs. Les Galaxy Buds intègrent aussi deux microphones à chaque écouteur qui analysent en continu le niveau sonore environnant, tout ça dans le but de proposer la meilleure expérience possible.

Ils se distinguent enfin par leur compatibilité avec la charge sans fil. Si vous possédez un chargeur sans fil (ou smartphone compatible avec la charge sans fil inversée comme le nouveau Galaxy S20), il suffit alors de poser le boîtier de recharge pour récupérer de la batterie. L’autonomie est quant à elle estimée à 7 heures environ selon le constructeur et vous pouvez facilement doubler ce chiffre avec le boîtier.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Samsung Galaxy Buds.

