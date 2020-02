Samsung Galaxy Buds+ : le prix et la fiche technique complète fuitent

Nous avons la fiche technique des Galaxy Buds Plus : des écouteurs un peu plus autonome, et qui devrait proposer un son amélioré.

Samsung organise une conférence Unpacked 2020 le 11 février où la firme n’aura décidément plus grand-chose de nouveau à « unpacker ». Après les fuites concernant le Galaxy S20 et celles concernant le Galaxy Z Flip, voici les fuites des écouteurs true wireless Galaxy Buds+.

Pour aller plus loin

quels sont les meilleurs écouteurs true wireless ?

Une autonomie doublée

Evan Blass, aussi connu sous le nom Evleaks, a publié sur Twitter la fiche technique complète des Galaxy Buds+, avec leurs prix.

On peut voir que les Galaxy Buds+ ont été pensés comme un nouvel élément de la gamme, et non comme des remplaçants des Galaxy Buds.

Parmi les différences, la plus remarquée est l’autonomie promise qui passe de 6 à 11 heures en écoute de musique, soit quasi le double. L’autonomie était pourtant déjà l’un des points forts des Galaxy Buds.

Samsung a également intégré plus d’éléments sonores : un haut-parleur supplémentaire, et un micro supplémentaire, tout en conservant l’isolation sonore. Enfin, on peut noter que la zone tactile permettra désormais de contrôler Spotify.

Un prix compétitif

Sur la fiche des caractéristiques, on peut lire que les Galaxy Buds Plus seront proposés à 149 dollars, contre 129 dollars pour les Galaxy Buds, soit une différence de 20 dollars. Difficile de voir une bonne raison de prendre les simples Galaxy Buds dans ces conditions.

À ce prix, les nouveaux écouteurs restent moins chers que les simples AirPods d’Apple, et beaucoup moins chers que les AirPods Pro. Rappelons que les Galaxy Buds+ devraient être offerts avec les Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

Samsung confirmerait tout ça dans quelques jours, le mardi 11 février pour être précis.