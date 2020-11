La qualité audio et le design Danois des B&O Beoplay E8 2.0 à -50 %

Bang & Olufsen est la référence de l’audio Danoise avec une belle propension à viser le haut de gamme. Donc, croiser les True Wirless Beoplay E8 2.0 à 149,99 euros au lieu de 299,99 euros est une chose rare. Si vous aimez le son et le design danois, alors ne pas lire ce bon plan fera naître en vous des regrets éternels !

Avec son design tout en élégantes courbes et son séduisant boîtier de recharge en cuir, le Beoplay E8 2.0 annonce la couleur. Il mise beaucoup sur le style, mais il ne faudrait pas oublier la maîtrise de Bang & Olufsen dans l’univers de l’audio. Ces True Wireless haut de gamme sont un produit technique et fashion qui profite d’une promotion assez impressionnante de -50 % pour Noël.

En bref

Design et finition haut de gamme

La qualité audio est au rendez-vous

Confortable à porter

Ces écouteurs sans fil sont une alternative aux ténors du marché et savent se démarquer par un design aussi recherché que travaillé. Vous pouvez en profiter à moitié prix à 149,99 euros à la Fnac et 148,99 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Les Beoplay E8 2,0 sont la seconde génération de casque True Wireless de la vénérable maison danoise Bang & Olufsen. Sans surprise, le design est irréprochable avec des lignes tout en rondeurs, épurées et profitant d’un assemblage de premier plan. Elles sont IP54 pour supporter les agressions de la pluie ou de la transpiration. La face visible des écouteurs affiche un très joli cerclage en métal qui boit le logo B&O en son centre. Cette surface est d’ailleurs sensitive pour interagir avec le système et votre smartphone.

Le produit est livré avec quatre jeux d’embouts de tailles différentes. Ne prenez pas ce choix à la légère, en prenant celui qui correspond le plus à la morphologie de votre pavillon auriculaire, vous aurez un port des écouteurs plus stable et assurerez une isolation phonique optimale. SI vous avez peur de n’être trop isolé du monde, aucune inquiétude, un mode Transparency permet d’écouter sa musique tout en gardant une oreille attentive sur les bruits extérieurs. Par contre pas de Bluetooth 5.0, du 4.2 ce qui élimine les possibilités de connexions multipoints.

La qualité audio est au rendez-vous avec une belle séparation des instruments, un équilibre des fréquences même si les basses sont un brin en retrait. Rien de traumatisant non plus et assez courant sur ce type de produits. L’autonomie est d’environ 5 heures avec la possibilité de 2 à 3 recharges avec le boîtier. Bonne idée, ce dernier se recharge par induction. Un produit efficace, élégant, peut être pas le plus technique ni le plus audiophile, mais à — 50 %, il affiche un rapport qualité/prix bien plus intéressant qu’avec ses 299, euros qu’il faut habituellement débourser pour se le procurer.

